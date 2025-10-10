南投國慶焰火變「吃煙」災難現場 煙大到國3開車要開霧燈

南投國慶焰火，風不吹煙不散，有現場歡眾形容有如「大型吃煙災難現場」！（記者廖耀東攝）

國慶焰火今晚在南投貓羅溪畔施放，4.3萬多發焰火彈升空，吸引27萬多人湧入，會場周邊道路塞爆。總統賴清德與立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華共同按鈕起炮，祝福中華民國生日快樂。焰火分12段，長達40分鐘，但現場沒有風，會場和南投、名間方向焰火施放時煙很大，有民眾形容，有如「大型吃煙災難現場」！

國慶焰火首度選在南投貓羅溪畔施放，南投市下午3、4點即人潮湧入，縣府依據中華電信基地台提供統計，到晚間8點有27萬多人，周邊道路及觀賞點擠滿人。多處觀賞點設有小吃攤位，讓民眾等放焰火前可先逛攤位買小吃。

請繼續往下閱讀...

南投縣長許淑華致歡迎詞說，南投是台灣之心，台灣的第一高山「玉山」在南投、第一湖泊「日月潭」在南投、最長的溪流「濁水溪」也在南投，昨晚的焰火施放是以南投的美麗風景為發想，打造「七彩水墨焰火」，將傳統結合潮流音樂元素，是近10年來最大規模。

總統賴清德致詞表示，今天是中華民國國慶，上午有大型活動，晚間國慶焰火是壓軸也是最精彩的活動，感謝立法院長韓國瑜和南投縣長許淑華，此次焰火有4.3萬發，七彩和水墨焰火，自己很期待，相信精彩可期。

賴清德與韓國瑜、許淑華一起啟動焰火施放儀式後，留在現場觀賞到焰火施放結束。不過，今晚沒有風，會場及往南投、名間方向的觀眾大概只有前30秒可清楚看到焰火，其他幾乎看到的都是濃煙，煙大到開車在國道3號南投段的民眾反映必須開霧燈，很多民眾在臉書分享的都是煙的照片，形容是吃煙災難現場。

南投國慶焰火濃煙瀰漫。（記者廖耀東攝）

總統賴清德致詞感謝立法院長韓國瑜和南投縣長許淑華的用心。（南投縣政府提供）

在會場旁的高灘觀賞區的民眾，看到的大多是大片的煙雲。（謝姓民眾提供）

國慶焰火剛施放前30秒可看到美麗的火樹銀花。（南投縣政府提供）

國慶焰火在剛施放時捕捉到的美麗景致。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法