週休3日竟喊「太痛苦」？ 上班族抱怨連假變「假休息真加班」

9月底到10月連假接連不斷，卻有人為此感到苦惱。示意圖。（情境照）

9月底到10月連假接連不斷，從中秋到國慶，再到月底的光復節，讓許多上班族直呼「週休三日太幸福！」不過也有網友哀嘆，連假雖多，但自己反而得把工作帶回家做，根本是「假休息、真加班」。

有網友在Dcard發文說，雖然大家都在喊「週休三日大成功」，但他每週都得產出報告，假期反而變成壓力來源。「看到十月還有這麼多假，我快瘋了，全網是不是只有我帶電腦回家加班？」他苦笑表示，「週休三日=週休兩日+自主加班一天」，假期愈多、加班也愈多，根本沒辦法真正放鬆。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論。有人直言「這根本是你公司有問題」、「常態週休三日，公司應該調整工作量」、「為什麼要自己加班？那麼愛當公司狗嗎？」也有網友酸說：「這比較像是老師給的回家作業，明明可以在學校完成，偏要帶回家做」。

但也有人持不同看法，認為部分工作難免得彈性調整。「如果要固定寫報告，能不能換補休呢？」、「我男友休三天還加班兩天，有安慰到你嗎？每天都忙到九點才下班。」還有網友指出，若薪資待遇夠高，帶回家處理些工作其實也合理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法