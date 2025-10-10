為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水交社雙十晴空藝術節熱鬧沸騰 時光走廊鑲嵌雷虎英姿

    2025/10/10 21:51 記者洪瑞琴／台南報導
    水交社文化園區「晴空大遊行」吸引民眾觀賞。（記者洪瑞琴攝）

    水交社文化園區「晴空大遊行」吸引民眾觀賞。（記者洪瑞琴攝）

    66年前的今日，雷虎小組13架軍刀機在國慶天空翱翔的英姿，如今化為永恆影像「鑲嵌」在水交社文化園區，昔日「雷虎的故鄉」，今日因雙十國慶熱鬧沸騰，重現旗海飄揚的榮耀時刻。

    水交社文化園區年度盛事「2025歡慶雙十晴空藝術節」，連假3天推出晴空大遊行、彩繪大地、飛行服體驗、水交社走讀與街藝表演等活動，現場並有超過70攤特色品牌的晴空市集，節慶氛圍濃厚。

    最受矚目的「晴空大遊行」熱鬧登場，遊行隊伍陣容龐大，包含志開國小戰鼓隊、台南一中、台南女中、樹人醫專、臺南高商標兵儀隊，以及三軍寶寶帶來的熱力舞蹈表演，還有空軍航空技術學院鼓號樂旗隊與空軍官校軍樂隊壓軸演出，隊伍以「國慶大遊行進場」形式接力登場，氣勢磅礡，吸引滿場觀眾掌聲與喝采。

    園區內宛如時空走廊，重現雷虎小組的歷史軌跡。從1959年雙十節於台北上空的軍刀機編隊飛行、同年赴美華府表演，再到1987年8月14日，雷虎小組由曾敏中校領隊，以6架F-5E於官校表演低空特技，每一幕都凝結著空軍榮光與國家榮譽。

    南市副市長葉澤山表示，水交社文化園區前身為空軍眷村，正是雷虎特技小組的誕生地，因此被譽為「雷虎的故鄉」。今年園區以「水交社、雙十、國旗、雷虎」四大元素為主軸，串連旗海佈置，紅藍白國旗高掛飛舞，營造出壯麗的視覺景象，吸引遊客瘋狂打卡，也讓水交社成為今年國慶連假最具代表性的台南亮點之一。

    1959年10月10日雙十國慶，台北上空13架F-86F軍刀機表演，在水交社文化園區展廊化為永恆見證。（記者洪瑞琴攝）

    1959年10月10日雙十國慶，台北上空13架F-86F軍刀機表演，在水交社文化園區展廊化為永恆見證。（記者洪瑞琴攝）

    6機梯隊（AT-3）空中英姿，在水交社文化園區展示。（記者洪瑞琴攝）

    6機梯隊（AT-3）空中英姿，在水交社文化園區展示。（記者洪瑞琴攝）

    今年水交社「晴空藝術節」大爆棚。（記者洪瑞琴攝）

    今年水交社「晴空藝術節」大爆棚。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播