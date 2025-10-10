水交社雙十晴空藝術節熱鬧沸騰 時光走廊鑲嵌雷虎英姿

水交社文化園區「晴空大遊行」吸引民眾觀賞。（記者洪瑞琴攝）

66年前的今日，雷虎小組13架軍刀機在國慶天空翱翔的英姿，如今化為永恆影像「鑲嵌」在水交社文化園區，昔日「雷虎的故鄉」，今日因雙十國慶熱鬧沸騰，重現旗海飄揚的榮耀時刻。

水交社文化園區年度盛事「2025歡慶雙十晴空藝術節」，連假3天推出晴空大遊行、彩繪大地、飛行服體驗、水交社走讀與街藝表演等活動，現場並有超過70攤特色品牌的晴空市集，節慶氛圍濃厚。

最受矚目的「晴空大遊行」熱鬧登場，遊行隊伍陣容龐大，包含志開國小戰鼓隊、台南一中、台南女中、樹人醫專、臺南高商標兵儀隊，以及三軍寶寶帶來的熱力舞蹈表演，還有空軍航空技術學院鼓號樂旗隊與空軍官校軍樂隊壓軸演出，隊伍以「國慶大遊行進場」形式接力登場，氣勢磅礡，吸引滿場觀眾掌聲與喝采。

園區內宛如時空走廊，重現雷虎小組的歷史軌跡。從1959年雙十節於台北上空的軍刀機編隊飛行、同年赴美華府表演，再到1987年8月14日，雷虎小組由曾敏中校領隊，以6架F-5E於官校表演低空特技，每一幕都凝結著空軍榮光與國家榮譽。

南市副市長葉澤山表示，水交社文化園區前身為空軍眷村，正是雷虎特技小組的誕生地，因此被譽為「雷虎的故鄉」。今年園區以「水交社、雙十、國旗、雷虎」四大元素為主軸，串連旗海佈置，紅藍白國旗高掛飛舞，營造出壯麗的視覺景象，吸引遊客瘋狂打卡，也讓水交社成為今年國慶連假最具代表性的台南亮點之一。

1959年10月10日雙十國慶，台北上空13架F-86F軍刀機表演，在水交社文化園區展廊化為永恆見證。（記者洪瑞琴攝）

6機梯隊（AT-3）空中英姿，在水交社文化園區展示。（記者洪瑞琴攝）

今年水交社「晴空藝術節」大爆棚。（記者洪瑞琴攝）

