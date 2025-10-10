為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    感受節奏與生命力 台中太鼓文化祭20團隊震撼演出

    2025/10/10 19:54 記者陳建志／台中報導
    鼓創藝術今天在台中火車站前舉辦太鼓文化祭，演出團隊帶來震撼人心的演出。（鼓創藝術提供）

    鼓創藝術今天在台中火車站前舉辦太鼓文化祭，演出團隊帶來震撼人心的演出。（鼓創藝術提供）

    鼓創藝術今天在台中火車站前舉辦太鼓文化祭，推廣太鼓藝術，邀請日本的TAKERU & 威風太鼓團，以及台灣共20個太鼓團隊齊聚演出，涵蓋兒童、青少年到樂齡團體，大家以整齊劃一的動作，還有震撼人心的鼓聲，傳遞熱情與團結的力量。

    鼓創藝術總監施宇哲表示，今年已經是第六年舉辦太鼓文化祭，活動以推廣太鼓藝術與文化交流為宗旨，期望透過舞台讓更多人認識太鼓魅力。

    施宇哲說，今天共邀請20個團體到場演出，特別請到日本的TAKERU & 威風太鼓團來台交流，也安排包括霧峰吉峰國小太鼓隊、石岡國中太鼓社、玉山高中太鼓隊、水漾太鼓隊等團體，陸續登台表演交流，年齡層更是涵蓋老中青，也象徵這是一個男女老幼都適合的活動。

    今天活動現場開放民眾免費參與，現場除有震撼人心的太鼓演出外，亦設有市集與互動活動，邀請民眾一同走入太鼓的世界，感受節奏與生命力的震撼。

    太鼓文化祭共有國內外20個太鼓團隊齊聚演出。（鼓創藝術提供）

    太鼓文化祭共有國內外20個太鼓團隊齊聚演出。（鼓創藝術提供）

