到百年水道博物館玩百米水道 雙十連假首日湧逾4000人

台南山上花園水道博物館推出「夏浪祭」活動，小朋友開心玩水。（南市文化局提供）

迎接雙十節，有百年歷史的國定古蹟台南山上花園水道博物館舉辦「夏浪祭」活動，推出長達100公尺的超大型滑水道，今天豔陽高照，親子陸續湧至，小朋友開心戲水，清涼一下，連假首日，進場遊客逾4000人。

古蹟修復後重新啟用6週年，水道博物館以「夏浪祭」熱鬧慶祝，活動自10日至12日連續3天舉辦，且12歲以下兒童免費入園，不少家長利用連假安排出遊。

現場活動焦點「百米滑水道」，一早開放時就出現排隊人潮，小朋友在歡笑中盡情尖叫、放電，氣氛熱烈。

長達百米的超大型滑水道，以水道文化為設計概念，象徵「小水滴的旅程」，設施前排滿穿泳裝、戴泳圈的小朋友，水花瞬間激起時，現場歡呼聲此起彼落。

除了滑水道之外，館內也規劃大型氣墊城堡，以及3座充氣水池，讓年紀較小的孩子也能安全玩水，家長則在一旁陪同，畫面溫馨。

文化局長黃雅玲到場發送限量小禮物。她表示，「夏浪祭」不僅是館慶活動，更兼具推展親子教育、戶外體驗與博物館休憩等功能，鼓勵家長帶孩子多接觸自然，從玩樂中學習。

今年也規劃結合自然教育的課程活動，包含攀樹、蜂農等體驗，還有匯聚在地手作攤商、美食點心與特色商品的創意市集。

館方表示，今年活動主打「全齡同樂、戶外冒險、寓教於樂」特色，無論是愛玩水的小孩、喜歡自然體驗的青少年，或希望親子一起放鬆出遊的家庭，都能在園區找到歡樂。

