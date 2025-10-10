為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台北文創節登場 消費集點換限量紀念品

    2025/10/10 19:48 記者甘孟霖／台北報導
    台北文創節民眾DIY活動體驗工藝之美。（北市商業處提供）

    台北文創節民眾DIY活動體驗工藝之美。（北市商業處提供）

    台北市商業處與台北市文創產業交流協會今（10日）起至12日於松山文創園區五號倉庫辦理「台北文創節」，聚集73攤文創攤位組成亮點市集，包含文創商品、印刷展覽、體驗DIY、職人體驗等，還邀請12位藝術家擔任「城市藝術代言人」製作台北文創節限量紀念品，限量紀念品可透過市集消費集點兌換，集滿12個章可兌換限量「2026年月曆」。

    商業處表示，為推廣本市產業特色發展，補助協會辦理文創市集行銷活動，藉由展售及創作分享，將藝術融入日常生活，提供多元文創商品，從文創市集起步，引導民眾發現生活細節之美。

    台北市文創產業交流協會表示，展期內還將邀請兩組音樂人現場演出，營造專屬於台北的聲音氛圍，並邀請言謝咖啡以全新角度解構手沖咖啡的風味、菲菲小舍的少菲老師透過針線刺繡，引導民眾繡出獨特的自我形象；民眾可透過集點兌換紀念品，集12點即可兌換限量聯名「2026年月曆」，數量有限送完為止。

    此外，週末兩天現場也推出職人體驗與創作者分享會及體驗DIY，如「立體人物刺繡小別針」，10月10日下午3時至4時30分由大安區繪者施暖暖帶來「動物的通關密語——《紅屋頂雜貨鋪》」繪本新書分享；10月11日下午1時至2時則透過「好思x食農」的「從土地到餐桌」農創思維，展現工藝、飲食與生活的深度連結；10月12日下午3時至4時30分則有「拾石工藝─永續美工藝創作課」體驗工藝之美。此外，「橙印良品」推出城市集章，將藝術代言人的作品化為可收藏的印章，讓藝術從展場延伸至街角巷弄。

    熱門推播