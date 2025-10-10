為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「台北國際牛肉麵節」登場 首日紅燒類組金牌獎出爐

    2025/10/10 19:25 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安（中）出席2025臺北國際牛肉麵節。（記者陳志曲攝）

    台北市長蔣萬安（中）出席2025臺北國際牛肉麵節。（記者陳志曲攝）

    「台北國際牛肉麵節」今（10日）起登場，今年活動以「黑白交鋒 王者爭霸」為主題，首日紅燒類組競賽結果出爐，桃園喜來登酒店、肚康食研所以及消夜牛肉麵大王獲金牌獎。

    台北市商業處今（10日）起至12日於圓山花博辦理「台北國際牛肉麵節」，今年的台北國際牛肉麵節邀請黑白大廚呂敬來師傅擔任親善大使，並安排國際交流橋段，以推廣牛肉麵產業，今日中午呂敬來安排經典「雪濃湯」PK台灣紅燒牛肉麵活動。

    3天的競賽活動，以「黑白交鋒 王者爭霸」為主題，鮮食組與調理包組共計154組賽況極為激烈，首日由鮮食組紅燒展開競賽活動，最終桃園喜來登酒店、肚康食研所以及消夜牛肉麵大王勇奪金牌；詩篇咖啡餐廳、外島兵湖南牛肉麵、御饌臻品-黎明店、台北北投雅樂軒酒店獲銀牌；南村私廚小酒棧、牛琅溫體牛肉火鍋、老龐家傳牛肉麵、雲水食堂、黃先生麵舖獲銅牌。

    除了競賽之外，現場還有牛肉麵主題嘉年華市集，彙集了79個展售攤，吸引許多民眾逛市集、大啖美味牛肉麵；商業處指出，民眾來到現場除了能目睹競賽實況外，還能體驗到好吃、好玩、逛不完的樂趣，每天還能消費集點換好禮。

    台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍現場也帶領市長蔣萬安烹飪牛肉麵；蔣萬安分享，以前在美國吃到牛肉麵可以解鄉愁，現在吃牛肉麵不只是台灣驕傲，更是他與大兒子的談心消夜首選。

    商業處補充，今年「黑白交鋒 王者爭霸」競賽共分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組分為紅燒、清燉及創意，調理包組則分為紅燒、清燉2類項；此次參賽情形踴躍，3日共154組參與競賽，並將能看到酸湯泡椒牛肉麵、肉骨茶牛肉麵、泰式女巫牛肉麵等牛肉麵的創意揮灑。

    台北市長蔣萬安（中）與2025臺北國際牛肉麵節親善大使呂敬來（右）握手致意。（記者陳志曲攝）

    台北市長蔣萬安（中）與2025臺北國際牛肉麵節親善大使呂敬來（右）握手致意。（記者陳志曲攝）

    台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍。（記者陳志曲攝）

    台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍。（記者陳志曲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播