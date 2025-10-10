為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週六秋老虎續發威！高溫飆36度 嘉義以南午後有雨

    2025/10/10 20:41 即時新聞／綜合報導
    週六各地大多為晴到多雲。（資料照）

    週六（11日）各地晴到多雲，白天高溫飆36度，紫外線指數爆表，戶外活動注意防曬，嘉義以南及其他山區，午後留意雷陣雨。

    中央氣象署預報，週六的天氣跟10日類似，各地仍為晴到多雲的天氣，只有在基隆北海岸、東北部及恆春半島，會有零星短暫陣雨。午後，嘉義以南及其他山區，則有零星短暫雷陣雨。同時，基隆北海岸、宜蘭沿海及馬祖，亦有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

    溫度方面，週六東半部高溫約31至32度；西半部高溫為32至35度，其中在雙北、台南及屏東局部高溫，可能達到36度左右或以上，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到31度；金門為晴時多雲，約27到32度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到31度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，未來一週台灣還是晴時多雲、山區午後局部雷陣雨的天氣型態，白天高溫約33至35度。較明顯的天氣變化，可能要等到20號以後，會一波較強的東北季風挾帶水氣南下，不僅將為東北部帶來較大雨勢，北部、東北部低溫也會下探20度左右。

    紫外線指數方面，週六基隆市、新北市、台北市、桃園市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。

    空氣品質方面，週六環境風場為東北東風至偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週六西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六為「高量級」及「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

