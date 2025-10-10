連假第2天國道18魔王路段曝! 車流飆1.2倍「避塞時段」一次看

國慶連假第二天國道北區南向易塞車路段。（高公局提供）

明天（11日）國慶連假第二天，交通部高速公路局預估車流量是平日的1.2倍，並列出18處容易塞車路段。高公局建議，西部國道用路人和國道5號用路人適合出發的時段不同，建議避開易塞車的時段。

高公局預估明天全台各地天氣依然晴朗炎熱，可能會有大量出遊車潮，預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另外，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午12時34分，國3北向16.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午12時42分排除，造成後方車流回堵4公里；14時15分，國1南向93.6公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內側2線車道，於下午15時1分排除，造成後方車流回堵5公里；15時22分，國3南向44.2公里處發生1輛小貨車及2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午15時56分排除，造成後方車流回堵3公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

國慶連假第二天國道中區南向易塞車路段。（高公局提供）

國慶連假第二天國道中區北向易塞車路段。（高公局提供）

國慶連假第二天國道南區南向易塞車路段。（高公局提供）

國慶連假第二天國道南區北向易塞車路段。（高公局提供）

國慶連續假期交通管制措施、易塞車路段。（高公局提供）

國3北向16.7公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國3南向44.2公里處發生1輛小貨車及2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國1南向93.6公里處發生6輛小客車追撞事故。（高公局提供）

