玩木頭、逛山城！三義木雕藝術節雙十連假登場

苗栗縣三義木雕藝術節登場，不少民眾體驗雙人鋸木。（記者張勳騰攝）

苗栗縣三義木雕藝術節登場，民眾體驗製作竹蜻蜓。（記者張勳騰攝）

苗栗縣三義木雕藝術節登場，現場有木雕師傅現場創作。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義木雕藝術節系列活動-木藝慢活嘉年華活動，於今（10）日起一連3天在三義木雕博物館前廣場及水美藝術街登場，會中頒獎表揚木雕創作比賽得主，並結合木雕展覽、藝文表演與在地特色，吸引各地遊客前來三義賞木藝、遊山城，不少民眾體驗雙人鋸木及親子木藝DIY等活動，度過充實的國慶假期。

活動於今日上午11點，以祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，展現對木工祖師的尊崇與感恩；下午起則由三義鄉親帶來精采的才藝演出，為節慶增添熱鬧氣氛，展現社區活力。下午3點由客委會副主委邱星崴、苗栗縣長鍾東錦等人宣告今年三義木雕節活動正式展開，並頒獎表揚「臺灣國際木雕競賽」、「臺灣木雕薪傳成就獎」得主，以及社區才藝競賽的優秀團隊。所有獲獎的木雕藝術作品均於三義木雕博物館展出至19日。

邱星崴表示，三義的雕刻文化真正體現客家惜物的精神，讓三義的雕刻藝術享譽全臺，未來客委會也將持續支持在地客庄文化與藝術的推展。

3天的活動除靜態展、文創市集，還可以組隊玩闖關任務「守護森林木之靈」；在木雕館前廣場體驗玩木頭的樂趣，有「雙人鋸木」、「電鋸體驗」、「車製文昌筆」、「趣味童玩遊戲」，還有親子木藝DIY，並安排木雕大師現場創作表演，另規劃了「品三義．慢城心旅」小旅行，帶領大家漫步三義文化景點，體驗木雕藝術之美。

今年臺灣國際木雕競賽得主分別為，工藝經典大獎–吳忠霖《盼》、裕隆木雕薪傳獎–許哲源《桃喜（二）童趣》、優選獎–陳佩吟《花語夢系列 ‧ 富貴》、楊天吉《桃喜》、吳俊仙《梨園春曉》、曹小武《斜風細雨歸去來》、溫作偉《穆桂英掛帥》。「當代木雕類」分別為當代木雕大獎–林虹妤《破空》、裕隆木雕創新獎–李承翰《雨後-顛倒世界》、優選–張敏丹《呼吸之間》、黃偉《繭紉》、黎宏燊《山花爛漫時》、姜運威《我在滿佈鮮花的樂園等待》、羅秉連《美味的故事》。

苗栗縣三義木雕藝術節登場，縣長鍾東錦頒獎表揚，臺灣木雕薪傳成就獎黃弘彥（右）。（苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法