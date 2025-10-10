北捷閘門全面更新 蘋果手機明年直接嗶進站

北捷10月份如期完成車站閘門更新，預計明年起陸續開放多元支付方式。（記者甘孟霖攝）

台中捷運昨（9日）預告閘門升級支援Apple Pay「快速模式」，可免解鎖手機直接感應進入月台。台北市長蔣萬安今表示，台北捷運閘門更新10月完成，預計明年1月起開放QR Code掃碼乘車；北捷表示，預計明年7月，全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP （黑屏過閘） 功能。

北捷自2023年起，陸續進行全線117個車站的閘門電子主模組及多元支付外掛模組安裝，讓設備具備信用卡感應與掃描QR Code功能，提升支付便利性。

北捷指出，「閘門電子主單元模組重置案」硬體建置已於10月如期完成；票證服務部分（含QR乘車碼與信用卡乘車）已完成招標並同步展開測試。QR乘車碼預計明年1月起與公車系統同步開放使用；信用卡乘車則將由收單銀行台新銀行依契約，自明年1月起先進行6個月上線使用驗測；順利的話預計明年7月，可全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP （黑屏過閘） 功能。

北捷說明，QR Code乘車碼將支援市面上常見TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新Pay、玉山Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具。新系統將陸續安排支付業者串接，並與公車系統完成交易、資料傳遞及帳務整合測試，確保運轉順暢。

信用卡感應乘車部分，可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘，新系統由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證與上線測試，以確保交易安全無虞。

至於Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，於收單銀行完成驗測後開放；測試順利，預計明年7月全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP （黑屏過閘） 功能。

