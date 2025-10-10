入秋首波東北季風將報到！下週可能有颱風形成

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

目前太平洋上有兩個颱風哈隆、娜克莉。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕入秋首波東北季風時間可能落在本月19日、20日！中央氣象署預報，就目前長期預報來看，19、20日有東北季風增強訊號，但時間較長、還有前後調整空間；另外，下週後半在菲律賓東方海面又有熱帶擾動跡象，須持續觀察是否形成颱風。

氣象署預報員李名翔表示，明天（11日）是國慶日連假第二天，各地大多為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其它山區有零星短暫雷陣雨。週日到下週一吹偏東風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，下週二到下週五（14日到17日）水氣減少，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。但他指出，下週後半段在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，雖然時間仍早，但仍要密切關注是否形成颱風。

何時會開始有東北季風報到、轉涼？李名翔說，目前長期預報看起來，本月19日、20日可能會有東北季風報到，但因為是十天以後的長期預報，目前時間較早，還會有前後調整的空間。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（10月11日~10月17日）主要受偏東風影響，氣溫較暖，各地大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨的天氣；僅東半部偶有零星短暫陣雨。

第二週（10月18日~10月24日）起東北季風有增強的趨勢，水氣增多，迎風面的北部及東半部降雨機率增加。此外，第二週起南海及菲律賓附近海域仍有熱帶擾動發展的訊號，要留意氣象署公布的最新預報資訊。

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法