「八百壯士」災區版！雙十節沙包超人沙堆揮國旗、淚唱國歌

《八百壯士》電影演出災區版，今天是雙十國日，現場沙包超人站上沙土山搖國旗、還自主唱國歌。（記者花孟璟攝）

今天是雙十節，花蓮的馬太鞍堰塞湖溢流重災區沒有煙火晚會，但光復鄉佛祖街卻有不一樣的慶祝場景，上演電影《八百壯士》災區超人版！原來是下午完成今日裝填2萬個沙包的目標後，現場超人紛紛鼓掌、隨後更有人跳上一層樓高沙堆上方搖國旗，下方沙包超人紛紛唱起國歌、高喊「中華民國生日快樂」，超人們都感動流淚了！

中央前進協調所總協調官季連成號召下，連日來大批沙包超人聚集在光復鄉保安寺裝沙包，這裡因為堰塞湖溢流帶來大量沙土，將保安寺淹了一層樓高，這幾天各地鏟子超人、怪手超人湧入後，終於保安寺本身「出土｣，挖走的大量土方在保安寺旁堆成大山。

雙十國慶來自全台上千「沙包超人」，來到保安寺將這些土方裝沙包，裝好的沙包就堆在寺廟圍牆邊，又堆成一座沙包長城！再由軍方派軍卡將沙包運往馬太鞍溪右岸堤防堆置，以加高堤防到至少5公尺，成為災區屏障。

下午約2點軍方拿廣播器喊「恭喜！今天完成2萬沙包目標」、「沙包袋今天的都用完了，謝謝大家！」現場沙包超人紛紛鼓掌叫好，這時有一名超人舉著大國旗跳上沙土山搖旗，現場沙包超人感動之下，突然有人發聲唱國歌，愈來愈多超人加入、「中華民國生日快樂」喊聲此起彼落，現場更有軍人馬上行舉手禮，場面超感人！

只是國歌還沒唱完，現場因運土的砂石車要經過，讓感人場面戛然而止。

沙包超人敬舉手禮。（記者花孟璟攝）

雙十國慶災區沙包超人唱國歌、高喊中華民國生日快樂！（記者花孟璟攝）

沙包超人堆沙包，再由軍方派軍卡運往馬太鞍溪右岸加高堤防。（記者花孟璟攝）

女生也能當沙包超人。（記者花孟璟攝）

