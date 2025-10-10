日本老闆掃貨「台糖砂糖」出境驚動緝毒犬 航警這樣提醒

池田喬俊在社群軟體分享攜帶整箱台糖砂糖的照片，以及遭海關攔檢遭遇；發文更新這批砂糖也通過日本緝毒犬檢查。（翻攝自X平台）

日本人氣蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日來台旅遊，返國前特地到超市掃貨「台糖精製砂糖」，行李箱裡整整塞滿約20包，在桃園機場被海關攔下檢查。

由於X光影像顯示行李中全是白色粉末狀物，安檢人員立刻要求開箱複查。池田喬俊坦率地說：「我超喜歡台灣的砂糖，這個在日本買不到。」確認無虞後，才順利登機。

池田喬俊在社群軟體貼出照片、分享在台灣遭攔下檢查的遭遇，沒想到抵達日本後，他又被緝毒犬攔下。池田在社群平台X上更新後續，幽默寫道：「台灣的砂糖還是順利通過日本緝毒犬的檢查。」照片中行李箱塞滿砂糖的畫面，引發網友熱議，紛紛留言說，「這批很純、很甜喔」，也有人推薦池田喬俊，「台糖的二級砂糖，是有一點點咖啡色的那種，煮甜湯特別好吃喔！」

對此，航空警察局安全檢查大隊第一隊分隊長林應守說，該名旅客手提行李中裝有大量粉末袋裝物，安檢畫面相當可疑，依規定需拉下複查。雖然最終確認只是砂糖，但仍提醒旅客：「出國時應避免攜帶大量粉末或不明物品，以免被誤認為危險或違禁品，延誤安檢時間。」

航警也呼籲，民眾若不確定哪些物品屬於「危險或危安物品」，可事先上航空警察局網站查詢，以免旅程受阻。

