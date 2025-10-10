為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南二中學生騎單車闖紅燈影片曝光 校方啟動改善並加強宣導

    2025/10/10 17:41 記者洪瑞琴／台南報導
    9日網路社群上傳一段影片，多名台南二中學生於放學時段集體騎腳踏車闖紅燈迴轉，引發熱議。（圖擷取自臉書社團）

    網路近日流傳一段影片，畫面顯示台南二中多名學生在交通號誌紅燈時左轉，引發家長與網友關注。對此，台南二中今（10）日表示，已於昨日影片曝光後主動聯繫轄區派出所確認交通法規，並立即啟動改善措施，強化學生通行安全。

    據了解，該段影片長約20秒，拍攝地點位於南二中側門外。畫面中可見多名穿著制服的學生騎腳踏車集體從校門口騎出，在紅燈亮起時直接橫越路口，甚至出現逆向迴轉情形。影片上傳後引發熱議，以前有教官帶隊在側門口督導，現在放任不管，交通安全堪虞。

    南二中強調，學校對交通安全一向高度重視，事發後已立即針對全體學生進行交通安全宣導，重申進入校園時應採「兩段式左轉」方式，避免違規與危險行為。同時，也加派校安人員於上下學尖峰時段加強交通引導，確保通行秩序。

    此外，學校並已向相關單位申請設置「通學區起點與終點」告示牌，提醒汽機車駕駛人於學生上下學時段（07:30–08:00、16:00–16:30、17:00–17:30）提高警覺，維護學生安全。

    南二中表示，未來將持續與警方及市府交通單位密切合作，精進校園周邊交通動線管理，建立更安全的通學環境，避免類似事件再發生。

