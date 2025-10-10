為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔣萬安：北捷預計115年開放QR Code掃碼乘車

    2025/10/10 17:28 中央社
    花費逾2年時間建置，台北市長蔣萬安今天表示，北捷全線車站閘門硬體建置已完成，預計明年1月起開放使用QR Code掃碼乘車，將支援市面常見的悠遊付、LINE Pay等。示意圖。（資料照）

    花費逾2年時間建置，台北市長蔣萬安今天表示，北捷全線車站閘門硬體建置已完成，預計明年1月起開放使用QR Code掃碼乘車，將支援市面常見的悠遊付、LINE Pay等。示意圖。（資料照）

    花費逾2年時間建置，台北市長蔣萬安今天表示，北捷全線車站閘門硬體建置已完成，預計明年1月起開放使用QR Code掃碼乘車，將支援市面常見的悠遊付、LINE Pay等。

    台北捷運公司自民國112年6月起，陸續進行全線117個車站的閘門電子主模組及多元支付外掛模組安裝，讓設備具備信用卡感應與掃描QR Code功能。

    蔣萬安今天出席2025台北國際牛肉麵節競賽頒獎典禮前被媒體堵訪詢問進度，他表示，北捷閘門硬體更新已經完成，預計明年1月就會開放QR Code掃碼乘車。

    北捷說明，除維持原有儲值卡感應功能外，明年1月將與公車系統同步開放使用QR Code乘車碼，支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具。

    信用卡感應部分，北捷表示，將自明年1月起，由收單銀行台新銀行依契約先進行6個月上線使用驗測，順利的話預計明年7月開放所有銀行信用卡及蘋果手機「快速模式」（ECP）功能。

    北捷表示，屆時乘客可使用實體信用卡，也可透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播