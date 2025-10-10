蔣萬安：北捷預計115年開放QR Code掃碼乘車

花費逾2年時間建置，台北市長蔣萬安今天表示，北捷全線車站閘門硬體建置已完成，預計明年1月起開放使用QR Code掃碼乘車，將支援市面常見的悠遊付、LINE Pay等。示意圖。（資料照）

花費逾2年時間建置，台北市長蔣萬安今天表示，北捷全線車站閘門硬體建置已完成，預計明年1月起開放使用QR Code掃碼乘車，將支援市面常見的悠遊付、LINE Pay等。

台北捷運公司自民國112年6月起，陸續進行全線117個車站的閘門電子主模組及多元支付外掛模組安裝，讓設備具備信用卡感應與掃描QR Code功能。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安今天出席2025台北國際牛肉麵節競賽頒獎典禮前被媒體堵訪詢問進度，他表示，北捷閘門硬體更新已經完成，預計明年1月就會開放QR Code掃碼乘車。

北捷說明，除維持原有儲值卡感應功能外，明年1月將與公車系統同步開放使用QR Code乘車碼，支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具。

信用卡感應部分，北捷表示，將自明年1月起，由收單銀行台新銀行依契約先進行6個月上線使用驗測，順利的話預計明年7月開放所有銀行信用卡及蘋果手機「快速模式」（ECP）功能。

北捷表示，屆時乘客可使用實體信用卡，也可透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法