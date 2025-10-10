「鏟子超人」也納保！ 衛福部揭政府統籌買單幕後

志工只要在現場掃描QRcode、線上登錄資料即可完成投保，今起正式上路。（資料照，賑災基金會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，災區湧入大批投入清淤的「鏟子超人」，日前桃園挖土機老闆林鴻森感染敗血症身亡，引發社會關注志工保障。衛福部長石崇良今（10日）受訪時指出，經協調金管會與凱基人壽，推出「臨時志工短期保險」，將自發前往的志工們一併納入，由政府統籌負責，志工只要在現場掃描QRcode、線上登錄資料即可完成投保，今起正式上路。

石崇良說，志工大致分為三類：第一類是依「災害防救法」第32條，由政府調動支援防救災或復原工作的志工，政府須為其投保；第二類是依「志願服務法」的長期志願團體，例如慈濟、世界展望會等，平時就有志工保險；第三類則是臨時性、自發性的志工，因不屬於前兩類，因此沒有適用的保單。

石崇良指出，針對第三類志工，衛福部在週三立院專案報告後，立即拜託金管會出面協調，希望保險業者開發新保單，讓災區志工也能獲得基本保障。「原本自發志工要自己投保，但我們後來想，不應該讓熱心來幫忙的人還要自掏腰包，所以決定由政府統籌負責。」

石崇良表示，開發新保單相當不容易，要考慮規模、風險才能推算保費，業者也擔心會重蹈防疫險覆轍，所幸最後由凱基人壽願意承作。由於這是團體保險，若各部會分別申請將相當繁瑣，衛福部決定承擔統籌角色，擔任統一要保人，與保險公司簽約，並由賑災基金會以自有預算支應保費。

為了簡化作業，衛福部與保險公司在短短一天內開發出QRcode系統。志工只要到災區現場掃碼、上傳身分證或健保卡照片即可完成登錄，後台生成名冊後再與保險公司結帳投保，大幅縮短作業流程。

石崇良說，光復火車站出來就有志工分派所，可統一調度志工、分配地點與任務。一般志工只要完成報到，就能放寬視為政府指派，由政府協助投保，這樣不僅更有組織性，也能降低風險，當地單位會依任務性質評估安全，高風險區則由具專業人員負責。

他坦言，保險公司原本仍擔心自發性志工冒險行動可能超出風險預估，但在金管會協助下，終於達成共識，先於這3天連假開放試行，並進行滾動檢討，希望透過公私協力，讓每一位願意伸出援手的志工，都能多一份安心。

