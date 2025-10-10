為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台灣設計展》彰化舊眷村走時尚風 「人人百貨」匯集創意選物店

    2025/10/10 17:34 記者張聰秋／彰化報導
    眷村一樓的老房子，成了展現年輕人創意與勇氣的靈感選物店，種類五花八門。（記者張聰秋攝）

    眷村一樓的老房子，成了展現年輕人創意與勇氣的靈感選物店，種類五花八門。（記者張聰秋攝）

    值得一看！2025年台灣設計展今天（10）日雙十連假首日在彰化縣盛大開幕，從城市治理、地方產業、文化歷史到植物美學，15個分行展區內容精彩多元，其中，專為年輕人打造的《人人百貨NEXT-GEN Store》分行，展區就在彰化市中山路二段790巷的中興莊眷村文化園區，舊眷村華麗轉身，成為融合工藝、數位科技與永續價值的青年創意基地。

    展區是早期的眷村，1949年山東青島保安部隊撤退來台興建國軍眷屬宿舍群，這次空間活化保留下來的眷村房子，老舊牆面和巷弄重新整理，保留歲月痕跡的同時，又多了時尚的設計感。

    2層樓的眷村老房，一樓規劃為靈感選物店，有25間文創小店，從生活選物到設計工藝通通有；二樓則做為探索青樂園，有18個不同主題的展覽空間。老房戶外廣場設置了「誇彰未來市」，集結來自四面八方的年輕力量，不乏彰化在地青年，有設計家、斜槓創業家還有品牌創作者等。

    今天設計展開展也宣告小店和攤位同步開張，年輕人來自四面八方，不乏彰化在地青年，有設計家、斜槓創業家還有品牌創作者等，橫跨工藝、文創、藝文、影音、農產、飲食、設計、出版、生活選物到生活服務等。他（她）們的創意與勇氣，讓《人人百貨》很有料，看展找驚喜，比逛商場百貨更能看見年輕人賺錢厲害之道。

    由於彰化過去很少有這種百貨式的文創場域出現，有民眾逛完驚呼過癮、會想再來，讚賞像是彰化的駁二、彰化的松山；不過也有遊客覺得某些商品算是小眾市場，儘管物以稀為貴但人潮未必能轉換化錢潮。

    舊眷村巷弄經過整理，變身時尚場域。（記者張聰秋攝）

    舊眷村巷弄經過整理，變身時尚場域。（記者張聰秋攝）

    2層樓眷村一樓是小店，二樓是展覽空間。（記者張聰秋攝）

    2層樓眷村一樓是小店，二樓是展覽空間。（記者張聰秋攝）

    專為年輕人打造的《人人百貨NEXT-GEN Store》分行，展區就在彰化市中山路二段790巷的中興莊眷村文化園區。（記者張聰秋攝）

    專為年輕人打造的《人人百貨NEXT-GEN Store》分行，展區就在彰化市中山路二段790巷的中興莊眷村文化園區。（記者張聰秋攝）

    《人人百貨》戶外廣場有市集也有表演，展現年輕人活力與創意。（記者張聰秋攝）

    《人人百貨》戶外廣場有市集也有表演，展現年輕人活力與創意。（記者張聰秋攝）

    「誇彰未來市」攤位不乏有彰化在地文創業者。（記者張聰秋攝）

    「誇彰未來市」攤位不乏有彰化在地文創業者。（記者張聰秋攝）

