    首頁 > 生活

    桃園機場國門天籟歡慶國慶 希望兒童合唱團歌聲傳遞台灣魅力

    2025/10/10 17:40 記者劉信德／桃園機場報導
    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    今天是國慶日，桃園國際機場洋溢濃厚的慶典氛圍，機場公司邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團，在第二航廈報到大廳與出發管制區帶來充滿原民風采的音樂饗宴，搭配飄揚國旗的電子看板，與旅客一同為國家慶生。

    隨著悠揚的旋律響起，清亮純真的童聲在航廈中迴蕩。許多準備登機的旅客紛紛停下腳步欣賞，並舉起手機拍攝，每一曲都贏得熱烈的掌聲鼓勵。特別是〈望春風〉熟悉的旋律勾起眾人回憶，搭配傳統舞步與飽滿的和聲，與旅客親切的互動交流。

    合唱團悠揚歌聲及多首曲目表演，吸引不少旅客駐足聆聽，業餘合唱團成員陳小姐說：「聽到〈麼个花〉特別熟悉，我很喜歡這首客家歌曲，能在航廈聽到，覺得很感動。」

    Puzangalan在排灣族語中意為「希望」。合唱團2012年成立以來，結合排灣族傳統古調與現代合唱技巧，以歌聲傳遞祝福與文化。今年，他們更在國際舞台大放異彩，於波蘭克拉科夫國際合唱大賽榮獲經典組、民謠組與現代組3面金牌及大會總冠軍，隨後在斯洛伐克第10屆國際青年音樂節再奪4金，成績亮眼，為台灣爭光。

    這場演出由合唱團簡短導聆開場，共帶來7首精選曲目，包括〈乘著氣球上天空〉、〈We can make a difference〉、〈一的炒米香〉、〈望春風〉、〈麼个花〉、排灣族歌曲〈Heiyuin／只想讓你知道〉以及壓軸曲〈送你這對翅膀〉。當最後一首歌唱畢，全場響起熱烈掌聲，不少旅客仍意猶未盡，駐足拍照、揮手致意。

    桃園機場公司說，「Puzangalan」的歌聲象徵希望與祝福，也展現台灣原住民音樂的深厚底蘊。這次演出是「翱翔天際 大Fun藝彩」系列活動的一環，7月到11月底陸續推出多場表演，期望讓每位經過機場的旅客，不僅啟程飛向世界，也能在國門聽見台灣最動人的聲音。

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    許多準備登機的旅客紛紛停下腳步駐足欣賞。（記者劉信德攝）

    許多準備登機的旅客紛紛停下腳步駐足欣賞。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    許多準備登機的旅客紛紛停下腳步駐足欣賞。（記者劉信德攝）

    許多準備登機的旅客紛紛停下腳步駐足欣賞。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    許多準備登機的旅客紛紛停下腳步駐足欣賞。（記者劉信德攝）

    許多準備登機的旅客紛紛停下腳步駐足欣賞。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

    機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團與國家一同慶生。（記者劉信德攝）

