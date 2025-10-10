158年前10/10口頭約定! 台美首件國際協定曝光 證明台灣不屬中國

屏東縣長周春米（右）參訪美國國會圖書館，見證「南岬之盟」李仙得的國會報告文件。（屏東縣政府提供）

今天是雙十國慶，台南市政府舉辦國慶升旗典禮，由市長黃偉哲率市府團隊出席。民進黨台南市議員李啟維表示，其實雙十也是台美國際接軌日，1867年10月10日台灣和美國口頭訂定第一份國際協定，也可能是至今唯一的一份，稱為「南岬之盟」。

李啟維表示，1867年初，美國船隻羅妹號航經台灣瑯嶠（恆春），因為海難而上岸，言語無法溝通不知來意被原住民殺害，美國因此找上門談判，清帝國卻表示不是管轄範圍，美國因此派出軍艦出征，打不過原住民只好談判，由美國駐厦門領事李仙得，和瑯嶠18社領袖卓杞篤，在今天的恆春東門外，口頭約定海難救助，史稱「南岬之盟」，是台灣第一份國際協定。

請繼續往下閱讀...

後來成為1868年12月7日美國總統對國會報告的一部分，美國政府重視這份協議，批准，並令李仙得翌年2月28日再與卓杞篤形諸於文字。美國政府如此重視，和台灣第一次的國際接軌，台灣政府反而不重視，實在不應該。

李啟維表示，羅妹號事件後來被拍成電影「斯卡羅」，造成轟動，很多人才了解台灣這段歷史。這份南岬之盟目前收藏於美國國會圖書館，但這段台灣重要歷史課本卻沒有。今天是「南岬之盟」訂定158年紀念，後年就是160週年，我們希望政府能擴大舉辦紀念活動。

李啟維說，最近美國駐台辦事處AIT清楚表示，開羅宣言沒有決定台灣最終的政治地位，等於直接告訴中國，台灣不屬中華人民共和國，因為美國相當清楚台灣歷史，例如1867年的羅妹號事件沒有在北京訂約，而是在台灣直接和瑯嶠18社談判，這也證明台灣自古不屬中國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法