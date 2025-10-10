國慶連假第2天12路段易塞車！ 西部、東部國道客運仍有空位

民眾可用公路局APP查詢道路壅塞狀況。（公路局提供）

明天（11日）是國慶日連續假期第二天，交通部公路局預估各觀光景點將陸續湧現旅遊車潮，易壅塞的路段高達12條；另外，國道客運目前餘位仍夠，公路局也建議可搭國道客運。

明天連假第二天，易塞車的省道路段包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段，台9甲線新店至烏來路段，台3線大溪至慈湖及古坑至梅山路段，台21線日月潭路段。

另外，主要幹道也會有短暫穿越性車潮，如台61線中彰大橋及鳳鼻至香山路段等，台88線五甲系統至鳳山路段；銜接高速公路路段則有台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統交流道等。

公路局表示，明天是國慶日連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有67.38%空位，東部國道客運尚有83.82%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

公路局已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」的路況資訊，及早因應避免壅塞。民眾可到公路局疏運專區、公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢最新路況。

