    首頁 > 生活

    國慶連假第2天12路段易塞車！ 西部、東部國道客運仍有空位

    2025/10/10 16:42 記者吳亮儀／台北報導
    民眾可用公路局APP查詢道路壅塞狀況。（公路局提供）

    明天（11日）是國慶日連續假期第二天，交通部公路局預估各觀光景點將陸續湧現旅遊車潮，易壅塞的路段高達12條；另外，國道客運目前餘位仍夠，公路局也建議可搭國道客運。

    明天連假第二天，易塞車的省道路段包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段，台9甲線新店至烏來路段，台3線大溪至慈湖及古坑至梅山路段，台21線日月潭路段。

    另外，主要幹道也會有短暫穿越性車潮，如台61線中彰大橋及鳳鼻至香山路段等，台88線五甲系統至鳳山路段；銜接高速公路路段則有台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統交流道等。

    公路局表示，明天是國慶日連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有67.38%空位，東部國道客運尚有83.82%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

    公路局已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」的路況資訊，及早因應避免壅塞。民眾可到公路局疏運專區公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢最新路況。

