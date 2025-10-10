鍾東錦慰訪百歲人瑞 祝賀福壽安康

苗栗縣長鍾東錦（右）慰訪竹南鎮百歲人瑞王德貞，並致贈禮金等物。（記者張勳騰攝）

重陽節前夕，苗栗縣政府規畫百歲人瑞慰訪活動，苗栗縣長鍾東錦今日分別西湖鄉與竹南鎮慰訪3位百歲人瑞，除致贈人瑞敬老禮金、禮盒外，也轉贈總統府滿百人瑞敬老狀及衛生福利部金鎖片，祝賀老寶貝們能福壽安康，平安喜樂。

苗栗縣政府社會處指出，苗栗縣共有159名百歲人瑞，人數最多前三名鄉鎮市為苗栗市27人、頭份市22人、後龍鎮16人。

鍾東錦今天在社會處長張國棟、竹南鎮長方進興、西湖鄉長高阿賜及地方民代等人依序前往西湖鄉102歲傅曾金妹、竹南鎮101歲張曾美、101歲王德貞家中慰訪，每位老寶貝都神采奕奕等著鍾東錦的到來，3人健康狀況良好，鍾東錦也祝福長輩們時時保持愉悅的心情，健康又長壽。

鍾東錦指出，苗栗縣已到了超高齡社會，縣府團隊將持續營造更優質生活環境，期能讓長輩就近得到適切的社福資源，參與健康促進活動以延緩老化，讓長者安享晚年。

苗栗縣長鍾東錦（右2）會同地方民代等人前往慰訪竹南鎮人瑞張曾美，並致贈禮金。（苗栗縣政府提供）

