為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鍾東錦慰訪百歲人瑞 祝賀福壽安康

    2025/10/10 16:50 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦（右）慰訪竹南鎮百歲人瑞王德貞，並致贈禮金等物。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（右）慰訪竹南鎮百歲人瑞王德貞，並致贈禮金等物。（記者張勳騰攝）

    重陽節前夕，苗栗縣政府規畫百歲人瑞慰訪活動，苗栗縣長鍾東錦今日分別西湖鄉與竹南鎮慰訪3位百歲人瑞，除致贈人瑞敬老禮金、禮盒外，也轉贈總統府滿百人瑞敬老狀及衛生福利部金鎖片，祝賀老寶貝們能福壽安康，平安喜樂。

    苗栗縣政府社會處指出，苗栗縣共有159名百歲人瑞，人數最多前三名鄉鎮市為苗栗市27人、頭份市22人、後龍鎮16人。

    鍾東錦今天在社會處長張國棟、竹南鎮長方進興、西湖鄉長高阿賜及地方民代等人依序前往西湖鄉102歲傅曾金妹、竹南鎮101歲張曾美、101歲王德貞家中慰訪，每位老寶貝都神采奕奕等著鍾東錦的到來，3人健康狀況良好，鍾東錦也祝福長輩們時時保持愉悅的心情，健康又長壽。

    鍾東錦指出，苗栗縣已到了超高齡社會，縣府團隊將持續營造更優質生活環境，期能讓長輩就近得到適切的社福資源，參與健康促進活動以延緩老化，讓長者安享晚年。

    苗栗縣長鍾東錦（右2）會同地方民代等人前往慰訪竹南鎮人瑞張曾美，並致贈禮金。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦（右2）會同地方民代等人前往慰訪竹南鎮人瑞張曾美，並致贈禮金。（苗栗縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播