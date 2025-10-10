新竹縣「毛齊來打」 450隻毛孩國慶注射狂犬病疫苗、植入晶片

新竹縣「毛齊來打」宣導活動，一個上午共有450隻毛小孩完成了狂犬病疫苗注射和寵物晶片登記。（記者廖雪茹攝）

新竹縣動物保護防疫所今天利用雙十國慶假期舉辦「世界狂犬病日—毛齊來打宣導活動」，推出犬貓免費狂犬病疫苗注射、免費寵物登記、動物認養、毛孩義剪及趣味競賽等多元活動，吸引眾多飼主帶著毛孩熱情參與，一個上午共有450隻毛小孩完成了狂犬病疫苗注射和寵物晶片登記。

新竹縣動保所表示，狂犬病是人畜共通傳染病，遭罹病動物抓咬傷後，如發病的致死率接近100%！為杜絕狂犬病，3個月齡以上的家犬以及戶外飼養型態的家貓應每年定期施打1次狂犬病疫苗，擁有足夠的抗體保護即可防範狂犬病。另外，依據寵物登記管理辦法規定，家犬及家貓都需辦理植入晶片寵物登記。

竹縣動保所響應9月28日「世界狂犬病日」，希望透過「毛齊來打」活動，宣導「家犬每年都要施打狂犬病疫苗」及「家犬、貓應完成寵物登記」的重要性，並藉由互動活動深化飼主責任與動物保護觀念。

動保所強調，新竹縣至今仍維持為狂犬病非疫區，未來將持續加強防疫宣導及教育推廣，攜手縣民共同打造「有愛、有責任、有制度」的動物友善城市。

新竹縣動物保護防疫所今天利用雙十國慶假期舉辦「世界狂犬病日—毛齊來打宣導活動」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「世界狂犬病日—毛齊來打宣導活動」，安排毛孩義剪等多元活動。（記者廖雪茹攝）

