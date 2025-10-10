為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    她曝10年經驗！聽到面試官問「一句話」就知道「不會被錄取」

    2025/10/10 16:35 即時新聞／綜合報導
    一名網友分享親身經驗，指出只要聽到面試官問「那你還有在找其他的工作嗎？」這句話，就知道「這份工作沒希望了」。示意圖。（彭博）

    面試令不少初出社會的新人感到緊張，每一句問話都可能牽動錄取與否。近日就有一名網友分享親身經驗，指出只要聽到面試官問「那你還有在找其他的工作嗎？」這句話，就知道「這份工作沒了」。不過，不少網友表達不認同，還有人說，反而是被問了這句才會上。

    原 PO 日前在Dcard發文表示，只要聽到面試官問「還有在找其他的工作嗎？」這句話，幾乎都代表「不會被錄取」。她指出，從個人經驗觀察，面試官若詢問是否有其他面試機會，通常並非出於關心，而是暗示「對你沒那麼感興趣」。她認為，對方可能只是希望降低壓力，覺得反正還有其他公司可能會錄取求職者，就算自己不錄取也不會有太大負擔。

    文章一出引發熱議，但不少網友留言駁斥，表示：「我聽到這句話，都有錄取」、「我反而覺得說沒有的傷害比較大欸」、「我都解讀成他們覺得我太優秀，怕我選其他家耶」、「我面試三間都有被問，但是只有一間後續沒通知而已」、「怎麼我的經驗是面試官問這一句表示錄取的機會很大，代表他們想要用你、妳可以不用去面其他家選擇他們家不是嗎？」

