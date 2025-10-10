茶博人氣王！日月潭「這杯」賣光光 仁愛高檔茶試喝爆人潮

南投茶博國慶湧現人潮，魚池鄉農會推出限量5000個日月潭紅茶紀念杯，開賣6天賣光光。（記者劉濱銓攝）

南投為期9天的世界茶業博覽會（簡稱茶博），國慶連假湧現大批人潮，其中魚池鄉農會的紅茶館，今年推出限量5000個日月潭紅茶紀念杯，開賣不到1週就賣光光，就連首度推出的紅茶氣泡飲買氣也很熱絡，另像以高山葉聞名的仁愛鄉農會，開放高檔茶試喝也引發民眾大排長龍，成為茶博人氣王。

魚池鄉農會表示，為讓參觀民眾可拿著環保茶杯試喝茶葉，今年推出限量5000個玻璃紀念杯，由於茶杯附手把且造型精緻，開賣6天就全數售罄，以致國慶連假起，只能緊急調用其他款式茶杯應急，此外，今年也首度推出新品紅茶氣泡飲，綿密氣泡讓紅茶入口後充滿餘韻，成為熱銷商品。

仁愛鄉農會指出，茶博期間推出高山茶免費試喝，可一次喝到包括合歡山、清境、奇萊山等茶區的高檔茶葉，並有五大高山茶區的組合促銷價，讓民眾能以更優惠的價格，品嘗到仁愛鄉的優質高山茶。

南投茶博國慶湧現人潮，仁愛鄉農會推出高檔高山茶試喝，吸引民眾大排長龍。（記者劉濱銓攝）

南投茶博國慶湧現人潮，魚池鄉農會首度推出紅茶氣泡飲，買氣相當熱絡。（記者劉濱銓攝）

