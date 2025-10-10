為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶日啟程 身障勇士國慶環台1080公里 獅子會捐400萬手搖車挺到底

    2025/10/10 16:22 記者蔡淑媛／台中報導
    第15屆身障自行車環台今天啟程，全程1080公里為期10天。（獅子會300C2區提供）

    第15屆身障自行車環台今天啟程，全程1080公里為期10天。（獅子會300C2區提供）

    今天國慶日，第15屆身障自行車環台活動啟程，展開為期10天、1080公里環台旅程，國際獅子會300C2區也慶祝創區35年，損贈30台身障手搖自行車，總價逾400萬，鼓勵身障者走出戶外、豐富人生新視野。

    國際獅子會300C2區總監許吉本說，2年前任該區第二副總監時，見身障自行車運動發展協會年年舉辦身障自行車環台活動，致力身障自行車運動，身障同胞的毅力與不屈不撓的精神，深受感動。

    又看到選手使用的環台身障手搖自行車，歷經10幾年已經很老舊，決定升任總監，一定要幫助身障朋友走出家門，建立自信心，因此協會購置全新手搖自行車，也讓協會能持續推展健康活動，造福更多身障朋友。

    運動發展協會舉辦身障自行車環台活動，自2011年由當時台中市副市長徐中雄與「自行車暨健康科技工業研究發展中心（簡稱CHC）」共同研發國內首部身障手搖自行車成功，並由前市長胡志強發起，第一屆身障手搖自行車環台活動，至今已是第15年。

    10月10日國慶日也是身障自行車環台活動啟程的日子，許吉本與獅友特別捐贈30台身障手搖自行車，並呼籲民眾看到環台車隊經過時能鼓勵、支持身障朋友。

    身障自行車環台今天授旗、啟程，獅子會300C2區損贈30台身障手搖自行車。（獅子會300C2區提供）

    身障自行車環台今天授旗、啟程，獅子會300C2區損贈30台身障手搖自行車。（獅子會300C2區提供）

