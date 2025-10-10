為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新聞幕後》光復災區一站式服務連日奮戰 源於前線的一張桌子

    2025/10/10 16:16 記者王峻祺／花蓮報導
    為貼近災民、提供最迫切協助，服務站設在「受災最嚴重市區」，基礎設施近乎全毀，各部會團隊排除萬難，中秋連假起陸續進駐，從前線的一張桌子開始，搭網路、架系統、設櫃檯，逐步完成臨時辦公空間的建置。（記者王峻祺攝）

    花蓮光復洪災第18天，也是雙十連假首日，災後痕跡仍怵目驚心，位於中華電信光復服務中心的「行政院災後慰助服務站」，櫃檯前諮詢災民不斷，同時受理多項慰助與補助申請。這裡是中央跨部會團隊連日奮戰所搭建完成的一站式服務前線。

    上週四10月2日，在行政院長卓榮泰指示下，政務委員兼工程會主委陳金德，立即召集各部會協調，整合方案、人力與設備，以最短時間，建構出「一站式服務」的作業機制，讓災民能一次完成申請、補正與諮詢。

    為貼近災民、提供最迫切協助，服務站設在「受災最嚴重市區」，基礎設施近乎全毀，各部會團隊仍排除萬難，中秋連假起陸續進駐，從前線的一張桌子開始，搭網路、架系統、設櫃檯，逐步完成臨時辦公空間的建置。每天150名跨部會人員，一路運作至國慶連假，清晨5點出發、夜晚9點返宿，維持高強度節奏，假日也不打烊，讓平日無法前來的災民，也能即時獲得幫助。

    災後陳金德除二度勘災外，7日「一站式服務」開設前1天，更提前抵達現場，逐項確認申辦流程、動線配置與系統測試，確保首日就能順利上線。啟用迄今，他每日駐點督導，與各部會人員並肩處理問題，並於晚間召開檢討會議，讓流程得以持續優化。

    這次一站式服務更是「史上第一次，由中央部會直接入村進行家戶訪查」，各部會派人面對災民、傾聽需求，打破過去災後補助，須仰賴地方政府或鄉鎮公所協助掌握的第一線資料。短短3天時間，已受理3254人次的慰助金申請，以及2千多件復工貸款等各項服務。

    陳金德說：「每天滾動檢討，明天就會比今天更好。」這份投入災區的熱情與高密度的工作能量，正是一站式服務，能在極短時間內落地運作的關鍵。

    截至10月9日，慰助金已完成 531戶匯款入帳。過去災後慰助金發放，至少要1、2個月，甚至更久，但服務站7日開張受理，隔天8日就有受災戶，收到來自「政院賑災」慰助金的匯款入帳，前所未有的效率，讓災民感動萬分！

    一站式服務的運作，展現中央災防體系的即時反應，與跨部門協作能力。從災情應變、慰助金發放到後續重建，行政院以同一套指揮節奏持續推進，讓政策與行動能無縫銜接。

    跨越2個連假時間，團隊沒有中斷運作，更讓外界看見中央政府面對重大災害時的整體應變能量、反應節奏與行動效率。

    也是光復受災戶的花蓮議長張峻，更親自感謝陳金德，與災民面對面討論災區重建具體方向，不僅詳細說明一站式服務平台的運作與成果，讓民眾能在最短時間內，完成慰助金的補助申請，也特別關心災後河川整治與堤防加強的重點工程，針對馬太鞍溪和嘉濃溪的疏濬、整治與堤防加固作業，深入交換意見，帶領中央團隊親臨地方、實地了解民意，「在我們最需要的時候，給予我們最大的支持。」

    花蓮光復洪災第18天，也是雙十連假首日，災後痕跡仍怵目驚心，位於中華電信光復服務中心的「行政院災後慰助服務站」，櫃檯前諮詢災民不斷，同時受理多項慰助與補助申請。（記者王峻祺攝）

    政院災區開設一站式服務，7日開張受理，隔天8日就有受災戶，收到來自「政院賑災」慰助金的匯款入帳，前所未有的效率，讓災民感動萬分！（自由時報讀者提供）

