桃園國慶升旗 70隻黑貓中隊玩偶成亮點

桃園市政府國慶升旗典禮在桃園區風禾公園廣場舉行，七十隻黑貓玩偶揹著「值星帶」、拿著國旗的「黑貓出任務」成為現場亮點活動。（記者謝武雄攝）

慶祝國慶日，桃園市政府今在桃園區風禾公園廣場舉行國慶升旗典禮活動，今年活動以「國慶齊聚．桃園永續」為主題，70隻黑貓玩偶揹著「值星帶」、拿著國旗的「黑貓出任務」成為現場亮點活動，主辦單位邀請前空軍黑貓中隊飛行員教官蔡盛雄等多個領域代表共同領唱國歌，展現桃園在各個領域多元成就。

升旗典禮於上午8點在中路重劃區風禾公園舉行，立委萬美玲、牛煦庭、市議員林政賢、陳美梅、孫韻璇、張碩芳、于北辰、黃瓊慧等跨黨派民代都參加活動，現場由市長張善政、蔡盛雄、棒球好手李宗賢、元生國小少棒隊以及在世界警消運動會摘金奪銀的消防同仁，共同領唱國歌，最後在現場民眾大聲齊唱國歌後結束升旗典禮。

請繼續往下閱讀...

典禮結束後，現場還安排 DJ 帶來熱力暖場，魔術師精彩變臉秀、小丑魔術秀，此外，市府舉辦環境探索及親子集點活動，透過寓教於樂的小遊戲，推廣永續與環境教育精神，也讓親子在國慶日感受到滿滿歡樂。

張善政致詞時提到，回顧中華民國奮鬥歷程，儘管國際局勢動盪，台灣憑藉產業與各項成就仍贏得國際尊重，值得國人驕傲，然而，當前國內政局分歧，中央與地方在部分議題上缺乏合作，影響國家競爭力，也呼籲各黨派拋下陳見，大家一起為中華民國加油打拚。

桃園市政府國慶升旗典禮在桃園區風禾公園廣場舉行，市長張善政與民眾們，向冉冉上升的國旗敬禮致意。（記者謝武雄攝）

桃園市政府國慶升旗典禮在桃園區風禾公園廣場舉行，現場湧入大批民眾，揮舞國旗祝國家生日快樂。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法