    首頁 > 生活

    大安村長忙救災腳趾磨破快見骨 醫師下「禁足令」村民超揪心

    2025/10/10 16:09 記者王峻祺／花蓮報導
    光復鄉大安村長徐振雄（中），腳雖受傷仍心繫災民，每天待在大安物資中心忙碌。（光復鄉大安村長徐振雄提供）

    光復鄉大安村長徐振雄（中），腳雖受傷仍心繫災民，每天待在大安物資中心忙碌。（光復鄉大安村長徐振雄提供）

    花蓮光復鄉遭洪災重創，大安村長徐振雄連日忙救災，雙腳長期泡在泥濘中，導致2根腳趾磨破快見骨，還疑似感染蜂窩性組織炎，就醫後被醫師下達「禁足令」，但仍心繫災民不願住院治療，仍然拐著腳東奔西跑，讓村民相當揪心，大呼好感動。

    洪災後第一時間，徐振雄為災民奔波迄今，一刻都沒有休息，雙腳一直泡在泥水中，雖發現有傷，但因為忙碌而忘了痛，等到無法走路，才發現腳指頭都已磨破，甚至快見骨，更疑似罹患蜂窩性組織炎。

    徐振雄緊急就醫後，被醫師叮囑不可以再亂跑，但還是待在大安物資中心，幫村民傳達各界慰問金訊息，盡力協調機具與部隊，協助村民打掃家園，希望大家都能早日獲得補償，盡速恢復家園。

    他說，救災期間穿雨鞋走來走去，鞋子跑進泥濘也來不及處理，一開始發現雙腳水腫，但不曉得腳趾底下已有嚴重傷口，就醫後，醫師有打針、開抗生素治療，還囑咐要多休息，不要一直走來走去，但「根本沒辦法休息，村民還是很重要。」

    村民說，村長即便受傷還是心繫大家不願住院，每天都來大安活動中心忙進忙出，看了真的好心疼，但也很謝謝他的照顧，讓大家都能獲得應有幫助，希望一起互助度過難關。

    大安村長徐振雄連日忙救災，雙腳長期泡在泥濘中，導致2根腳趾磨破快見骨，還疑似感染蜂窩性組織炎，就醫後被醫師下達「禁足令」。（光復鄉大安村長徐振雄提供）

    大安村長徐振雄連日忙救災，雙腳長期泡在泥濘中，導致2根腳趾磨破快見骨，還疑似感染蜂窩性組織炎，就醫後被醫師下達「禁足令」。（光復鄉大安村長徐振雄提供）

    徐振雄腳趾因忙救災磨破皮。（光復鄉大安村長徐振雄提供）

    徐振雄腳趾因忙救災磨破皮。（光復鄉大安村長徐振雄提供）

