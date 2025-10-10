竹北眾神祈福文化祭登場 車城土地公、粉紅超跑接力遶境

屏東車城福安宮300多年來第一次以神轎方式出門贊境，竹北市長鄭朝方率隊接駕並扶轎到保安宮。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「竹北超越竹北」之眾神祈福文化祭，國慶連假一連3天將接連辦理屏東車城福安宮開基土地公、竹北天后宮和白沙屯媽祖接力遶境。今天下午2點許，竹北市長鄭朝方和大批信眾虔誠恭迎福安宮開基土地公祖神轎，各式頭陣鑼鼓喧天，沿線家戶設案焚香祈福，庇佑全家人平安健康，今晚在主壇還有民俗藝陣大匯演，展現傳統信仰文化的精采氣勢，讓竹北整個城區熱鬧不已！

竹北市10月將迎來全國最大縣轄市，市公所籌劃「竹北超越竹北」系列活動，其中，眾神祈福文化祭昨起一連3天登場，東南亞規模最大的土地公廟-屏東車城福安宮開基土地公祖，今天首次來到竹北贊境，明、後兩天並將與「粉紅超跑」白沙屯媽祖，形成「三聖賜福」，護佑市民平安。

車城福安宮300多年來第一次以神轎方式出門贊境。今天上午9點先由在地土地公打頭陣遶境；下午約2點，匯聚於城區環北路五段與中正西路口，鄭朝方率隊接駕並扶轎到保安宮，陣頭所到之處，都可見信眾虔誠膜拜或是揮手恭迎，沿途許多家戶在門口設案祈福。接著竹北市公所安排「鑽轎」活動，也吸引大批信眾熱烈參與。

福安宮和竹北在地土地公隨後共同遶境，最後前往設於新竹縣政府對面的縣政六路上的紅壇，晚間5點半起將進行安座大典等儀式。

竹北市公所表示，今起一連3天於紅壇都安排有文化表演，10日晚間由各大民俗藝陣齊聚匯演；11日則從晚間6點起，安排電音三太子搭配水晶球、大鐵環、立體環與禮帽秀及即將成真火舞團等現代表演藝術，並邀請歌手賴銘偉與黃文星輪番開唱；壓軸於12日登場的明華園戲劇總團，則由國寶級團長孫翠鳳親自領軍，演出大戲《何仙姑上蓬萊》。

明天竹北天后宮媽祖和白沙屯拱天宮媽祖遶境賜福，預計上午7點30分起紅壇起駕，接續前往星際球場、中醫大新竹附醫、新社市場和竹北市公所等地。活動詳情包含路線、交通、公廁及補給等，可參見竹北市公所臉書粉專。

「竹北超越竹北」之眾神祈福文化祭，今天下午2點許，竹北市長鄭朝方和大批信眾虔誠恭迎福安宮開基土地公祖神轎，各式頭陣鑼鼓喧天。（記者廖雪茹攝）

