2分鐘搶光！奇美博物館當推手 台南總舖師秋季宴百桌秒殺

「台南總舖師四季辦桌」秋季宴席開100桌，市長黃偉哲預告會「秒殺」，真的2分鐘內被搶光。（南市觀旅局提供）

「台南總舖師四季辦桌」系列的秋季宴將於本月26日登場，一樣席開百桌，受理預訂後，市長黃偉哲的「秒殺」預言成真，2分鐘之內就被搶光，顯見熱賣的程度。觀光旅遊局分析，春季宴與夏季宴都深獲好評，活動已建立口碑，而這次選在奇美博物館戶外區舉行，國際級的藝術殿堂場地更是加分不少；應邀掌杓的金牌主廚盧正治感謝各界支持，強調責任更重大，絕對會全力以赴，帶來最棒的味蕾體驗。

今年的秋季宴，觀旅局邀請到廚藝競賽常勝軍、金牌總舖師盧正治與邱聰彬聯手，端出系列美味料理，本月8日中午開賣、每桌1萬元，黃偉哲在記者會上就預告一定秒殺，100桌真的在2分鐘內售罄，比春季宴、夏季宴更快，且不到半小時，預約者都已經繳清費用，等於沒有名額可以再釋出、候補，回響超熱烈。

盧正治說，目前菜色已經確定，包含水果與甜品，共10道料理，兼具台式、日式與西式等風格，有傳統手路菜，以及創新美食，都是他與邱聰彬的精心傑作；另外，全新品牌「拎茶」也提供每桌3罐飲料，搭配佳餚。

觀旅局強調，為了讓四季宴帶來更完美的感受，依照活動區域，努力尋找熱門景點來辦桌，讓民眾體驗不同氛圍，從秋季宴搶手的程度，也可以看出奇美博物館的魅力。

「台南總舖師四季辦桌」秋季宴，展示古早味美食。（南市觀旅局提供）

