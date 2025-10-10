新北試辦板橋、新店大重機停路邊機車格獲好評 黃淑君盼擴大辦理

新北市劃設路邊大重機專用格位，並自8月起擇定板橋、新店區試辦路邊機車格停放大重機。（記者黃子暘攝）

新北市自今年8月起，擇定板橋、新店區試辦大型重型機車開放停路邊機車格政策，試辦為期3個月，市議員黃淑君表示，市府試辦政策普遍受到好評，但試辦區域有限，希望擴大到全市試辦，並重新檢討路外室內停車空間配置。交通局長鍾鳴時指出，試辦於10月31日屆滿3個月，目前還在蒐集數據，屆時將會視試辦成果決定下一步，至於路外停車場已有400多格大重機專用格位，大重機車主亦可利用汽車位停放愛車。

交通部公路局統計，截至今年8月底，新北市已有57594台大重機，綜觀近年數量呈穩定緩步上升趨勢。

黃淑君說，過去礙於法令規範，導致新北市大型重型機車僅能停放汽車格位，讓日益增多的大重機騎士難以停車，甚至也有大重機、汽車車主因停車位發生衝突，市府從8月起試辦板橋、新店路邊機車格停大重機，採計次收費每4小時30元，試辦近三個月受到普遍好評，但試辦區域有限，也只限定在路邊機車格，希望全市試辦，並重新檢討室內停車空間。

鍾鳴時指出，試辦計畫至10月底滿3個月，目前尚在蒐集數據，期滿屆時將會依據資料判斷是否擴大辦理或暫停試辦，因試辦政策不僅攸關大重機，也與機車族群有關，原則上仍要看民眾接受程度、反應方能決定下一步。

鍾鳴時說，路外停車場部分，現有400多格大重機專用格位，大重機車主也可以利用汽車車位停車。

