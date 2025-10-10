馬太鞍溪便橋通車了！ 鄉民開心鳴炮

南下往光復南引道。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪橋便橋歷經18天中斷，今天涵管便橋下午3點通車，還有每天必須開車繞行縣道193的光復鄉民眾，準備一長串的鞭炮在下午3點整開心「炸橋」！

下午2點半左右，在馬太鞍溪便橋的南北引道，已經有大批排隊車輛等著上橋，從光復鄉往北的北引道路口，還有鄉民準備一串鞭炮掛在橋頭，3點整一到立刻燃香菸點燃鞭炮，看到鞭炮聲中一輛一輛的車子魚貫通過，民眾高興的眼淚都快掉出來！

民眾說，馬太鞍溪橋斷掉之後，光復到鳳林繞縣道193，這段路彎彎曲曲又狹窄又要會車又會塞車，短短12公里就要花上半個小時，現在便橋通了3分鐘就能過橋，還有第一時間開車上橋的民眾搖下車窗向工程人員說謝謝！

現場工程人員說，為了達到總統賴清德以及交通部長陳世凱的要求，本來一個月後通車的便橋，提前目標到10月15日，後又提前到10月10日今天下午3點通車，他們趕工一直趕到今天早上5點這才大功告成，「大家都是花蓮人，能夠快點通車真的很高興」。

民眾準備鞭炮下午3點整炸便橋，開炸之前還興奮親吻鞭炮。（記者花孟璟攝）

馬太鞍便橋今天通車，便橋限速30公里。（記者花孟璟攝）

擁有安全的台9線在東部人的心中，在這次災害發生之後有了新的詮釋。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪橋北上便橋，昨天早上連柏油都還沒鋪，今天下午已經通車，第一批過橋的用路人超開心，都是工程人員趕工到今天清晨5點的成果。（記者花孟璟攝）

下午2點半馬太鞍溪便橋北上入口前大排長龍。（記者花孟璟攝）

