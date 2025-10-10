小型食品廠也要查！食安把關再升級 明年起監測分3階段上路

食藥署最新公告，自明年元旦起，食品安全監測計畫將分三階段擴大適用範圍，預計至2028年，包括資本額不到1000萬元、僱用5名以上員工的食品業者，都必須納入監測與自主檢驗制度。（資料照）

食安事件層出不窮，未來小資本額的食品業者也不能鬆懈，食藥署最新公告，自明年元旦起，食品安全監測計畫將分三階段擴大適用範圍，預計至2028年，包括資本額不到1000萬元、僱用5名以上員工的食品業者，都必須納入監測與自主檢驗制度，影響超過3000家業者。

食藥署8日公告修正「應訂定食品安全監測計畫與應辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」，自即日生效。食品組組長許朝凱說明，過去僅針對資本額3000萬元以上業者須訂定監測計畫，如今將逐步擴大，讓更多業者把品保制度納入製程，不只是避免食安事件，更是建立管理文化。

許朝凱舉例，像是中型、小型規模的烘焙業、鮮乳工廠，甚至農會自有加工廠等，未來都必須依規劃訂定監測計畫與自主檢驗制度。

根據食藥署規劃，明年（2026年）起，資本額2000萬至3000萬元、員工5人以上的食品工廠率先納管；2027年再擴至資本額1000萬至2000萬元者；2028年起，資本額低於1000萬元、員工5人以上的業者都要實施。監測內容涵蓋製程危害分析、標準作業程序、內部稽核、供應商管理及教育訓練等四大面向。

此外，明年起資本額3000萬元以上、僅辦理商業或公司登記的初級加工廠，也必須納入監測；輸入業者若曾兩度被邊境檢驗判定不合格（例如殼蛋、花生及其製品等），也需訂定監測計畫。若製造業者一年內被查獲違規兩次，同樣須實施自主檢驗，提升自主管理比例。

許朝凱說，食藥署估算，2025年至2028年間，將新增3107家製造業者及151家輸入業者納管，新制上路後，只要業者依規辦理，從製程到檢驗都有機會提前防堵問題。

