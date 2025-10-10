台9線馬太鞍溪橋涵管便道今通車 公路局釋路線圖

馬太鞍溪橋便道開放通車。（公路局提供）

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢壩潰流，造成光復鄉及周邊村里災情嚴重，台9線馬太鞍溪橋遭沖毀。交通部公路局今天（10日）提前完成馬太鞍溪橋便道並開放通車，同時公布路線圖，提醒用路人注意。

原馬太鞍溪橋被沖斷，台9線交通中斷而需改道花46線箭瑛大橋、193線及台11甲線，原本500公尺的距離增加到20公里，且道路狹小壅塞，往來非常不便。公路局動員日夜搶修，克服河川水位、水量不斷變動的施工環境，完成數度水路改道及三道涵管埋設，各種大型機具輪番進場，今天下午15時開放通車，比預定10月15日通車的目標大幅提前。

公路局指出，涵管便道因連絡道路路寬不足，採南下、北上分離方式設置，且單向行駛。河中涵管便道寬度6公尺，南下線位於原橋上游約240公尺處、北上線位於原橋下游約35公尺到90公尺。

南下線入口為台9線231k+724，出口233k+047，北上線入口233k+423，出口231k+724，限小型車（5噸以下車輛）通行，限速時速30公里。通車初期先開放小型車、自行車與行人及搶救災車輛通行，後續視通車情形滾動檢討逐步放寬。

公路局說明，因應便道安全管理需求，已將中央氣象署雨量站及雷達回波強度等相關氣象情資，納入封路管理機制滾動調整，水位計已設置於涵管便道及上游二公里處，可即時監測水位變化，並已於南、北二端堤頂上設置CCTV，以即時影像監看河床水位變化及便道通行狀況。

公路局也在便道堤頂上24小時配置監看警戒人力，全時監控上游的降雨與河川水位變化，以利提前啟動預警機制及採取封閉管制，確保便道通行安全，並提醒用路人依照指示牌面及現場指揮人員指揮通行。

目前第一階段的涵管便道通車目標已完成，後續第二階段鋼便橋將於10月15日起進場施工，預計明年1月底前完成。長期的重建方案，已同時辦理設計工作，以2026年底前先完成北上線永久橋梁供雙向通行，並以2027年全橋改建完成為目標。

目前涵管便道供緊急有條件通行，遇有上游降雨或水位上升達預警或警戒值時，將隨時可能預警性封閉，若因施工需要也有可能部分時段管制通行，請用路人配合現場指揮人員及牌面導引行車，相關道路封閉、管制訊息，將適時於路側CMS、幸福公路APP、警廣、電視及平面媒體告知用路人。並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

馬太鞍溪橋便道開放通車，行進路線圖。（公路局提供）

馬太鞍溪橋便道開放通車。（公路局提供）

