    首頁 > 生活

    好市多停車該朝哪？車頭朝內vs.倒車入庫吵成一團 官方給解答

    2025/10/10 17:10 即時新聞／綜合報導
    網友發現好市多雖有公告建議「車頭朝內」停車，方便顧客裝貨上車，實際上卻有不少車輛仍選擇倒車入庫，示意圖。（資料照）

    好市多停車該怎麼停？網友在臉書社團發文說，發現賣場雖有公告建議「車頭朝內」停車，方便顧客裝貨上車，實際上卻有不少車輛仍選擇倒車入庫。貼文引發網友熱議。事實上，好市多曾發文提醒，「車頭朝內、後車廂朝外」的停法才是最理想選擇，能讓裝貨與離場更順利。

    綜合媒體報導，網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，開車去好市多購物發現，停車場內不少車輛「倒車入庫」停車，車頭朝外、車尾朝內，與賣場公告「請由車頭先進，為便利您購物後上車」的建議相反，讓他疑惑「後車廂都不載東西嗎」？

    貼文一出，不少人認為車頭朝外不影響使用，「車頭朝外，車子和行人都安全」、「買完東西倒車離開比較方便」、「倒車入庫比較容易停正」；也有人坦言自己技術不佳，無法車頭先進。不過，也有網友力挺賣場規定，指出「推推車到車尾時很容易刮到旁邊的車」、「我的車就被刮過」、「既然有公告，就應該遵守」。

    事實上，好市多除了在停車場設有公告，也曾透過官方臉書粉專提醒，「最理想的停車方式：相信停車是大多數來好市多的會員需要做的第一件事，那麼你知道經驗老道的會員是怎麼停車的嗎？其實他們會把車頭朝向裡面，並非倒車入庫喔」。官方建議會員車頭朝內停車，讓後車廂朝外，方便購物完直接裝貨離開。

