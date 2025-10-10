公館「藝起狂歡」攜手秋OUT音樂節 商圈結合嘻哈打造城市嘉年華

台北商業處輔導台大公館商圈在今（10）日辦理「2025愛戀公館 藝起狂歡」活動，攜手「秋OUT音樂節」帶來嘻哈饗宴，現場還有「藝起狂歡大轉盤」發送公館店家消費折抵券。（記者孫唯容攝）

今（10）日是雙十連假第一天，台大公館商圈舉辦「2025愛戀公館 藝起狂歡」活動，攜手「秋OUT音樂節」帶來嘻哈饗宴，邀請闖入「大嘻哈時代」總冠軍賽的阿夫及「源源不絕2024 嘻研Cypher大賞」得獎者熱情演出，現場還有「藝起狂歡大轉盤」發送公館店家消費折抵券。

北市商業處表示，公館商圈向來以青春文化、音樂氛圍與夜間經濟聞名，本次「2025愛戀公館 藝起狂歡」期望藉由跨界合作與加碼活動，串聯街區能量與年輕創意，展現公館「音樂×生活×商圈」的多元魅力，並為本週末辦理的秋OUT音樂節活動揭開序幕。

商業處指出，今年秋OUT音樂節將於11日至12日在公館商圈、自來水園區、公館水岸廣場及寶藏巖河濱等地熱力登場，活動規劃8座舞台、近百組國內外藝人輪番演出，並邀請超過150家公館商圈店家及攤商參與提供優惠折扣抽獎，活動現場還有100多攤文創與餐飲市集可逛。另外，自來水園區10日起連續3天免費入園，民眾還可免費參加古蹟小旅行參觀百年「觀音山蓄水池」，名額有限，先搶先贏。

台大公館商圈發展促進會理事長林全義表示，這次不只是商圈活動，更是音樂城市漫遊的延伸節點。今年「2025愛戀公館 藝起狂歡」活動融合公館商圈與音樂文化，打造全新型態的城市嘉年華，讓公館商圈成為最具熱力與魅力的青春舞台，觀眾能一邊探索巷弄美食與店家特色，讓音樂熱潮化為實際消費動能。

此外，商圈推出的「藝起狂歡大轉盤」活動，民眾只要至商圈粉絲團指定貼文留言「公館藝起狂歡」並按讚即可參加，可獲得中獎率100%的「商圈加碼券」，總獎值超過新台幣10萬元。

