為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公館「藝起狂歡」攜手秋OUT音樂節 商圈結合嘻哈打造城市嘉年華

    2025/10/10 15:47 記者孫唯容／台北報導
    台北商業處輔導台大公館商圈在今（10）日辦理「2025愛戀公館 藝起狂歡」活動，攜手「秋OUT音樂節」帶來嘻哈饗宴，現場還有「藝起狂歡大轉盤」發送公館店家消費折抵券。（記者孫唯容攝）

    台北商業處輔導台大公館商圈在今（10）日辦理「2025愛戀公館 藝起狂歡」活動，攜手「秋OUT音樂節」帶來嘻哈饗宴，現場還有「藝起狂歡大轉盤」發送公館店家消費折抵券。（記者孫唯容攝）

    今（10）日是雙十連假第一天，台大公館商圈舉辦「2025愛戀公館 藝起狂歡」活動，攜手「秋OUT音樂節」帶來嘻哈饗宴，邀請闖入「大嘻哈時代」總冠軍賽的阿夫及「源源不絕2024 嘻研Cypher大賞」得獎者熱情演出，現場還有「藝起狂歡大轉盤」發送公館店家消費折抵券。

    北市商業處表示，公館商圈向來以青春文化、音樂氛圍與夜間經濟聞名，本次「2025愛戀公館 藝起狂歡」期望藉由跨界合作與加碼活動，串聯街區能量與年輕創意，展現公館「音樂×生活×商圈」的多元魅力，並為本週末辦理的秋OUT音樂節活動揭開序幕。

    商業處指出，今年秋OUT音樂節將於11日至12日在公館商圈、自來水園區、公館水岸廣場及寶藏巖河濱等地熱力登場，活動規劃8座舞台、近百組國內外藝人輪番演出，並邀請超過150家公館商圈店家及攤商參與提供優惠折扣抽獎，活動現場還有100多攤文創與餐飲市集可逛。另外，自來水園區10日起連續3天免費入園，民眾還可免費參加古蹟小旅行參觀百年「觀音山蓄水池」，名額有限，先搶先贏。

    台大公館商圈發展促進會理事長林全義表示，這次不只是商圈活動，更是音樂城市漫遊的延伸節點。今年「2025愛戀公館 藝起狂歡」活動融合公館商圈與音樂文化，打造全新型態的城市嘉年華，讓公館商圈成為最具熱力與魅力的青春舞台，觀眾能一邊探索巷弄美食與店家特色，讓音樂熱潮化為實際消費動能。

    此外，商圈推出的「藝起狂歡大轉盤」活動，民眾只要至商圈粉絲團指定貼文留言「公館藝起狂歡」並按讚即可參加，可獲得中獎率100%的「商圈加碼券」，總獎值超過新台幣10萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播