    生活

    斥資6000萬！西螺農會埤源碾米廠大改造 引進機械手臂

    2025/10/10 15:31 記者李文德／雲林報導
    西螺農會斥資6000萬元重新改造埤源碾米廠，更新自動化設備。（記者李文德攝）

    西螺農會斥資6000萬元重新改造埤源碾米廠，更新自動化設備。（記者李文德攝）

    雲林縣西螺鎮農會埤源碾米廠是全台農會體系規模最大，迄今每年產值5.5億元，因建廠40多年來不曾大規模更新，今年斥資6000萬元打造自動化產線，並引進機械手臂，可節省3至5名人力，今（10）日碾米廠揭牌啟用。農會表示，將持續把最好的米帶給消費者。

    農會總幹事廖錦富表示，碾米廠1984年建廠，至今啟用超過40年，相關設備已老舊，因此向農糧署爭取補助507萬元、縣府補助1300萬元，加上自籌經費，今年初斥資6000萬元，歷時9個月打造全新自動化產線，引進色彩選別機、包裝機、製程流程更新、2台堆高機、5噸大貨車，並增設機器手臂以減少人力支出，預計自動化產線可減少3至5名人力。

    今天鎮農會舉辦揭牌典禮，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、縣農會總幹事陳志揚、縣議員洪如萍、廖偉晴、西螺鎮長廖秋萍等人出席見證盛事。

    廖錦富，埤源碾米廠是全台農會體系規模最大，每年出貨1.6萬公噸白米，每年平均產值5.5億元，就連全國第一包小包裝2公斤白米即產自於此，建廠後因年年生產不停歇，從未大幅更新設備，但隨時代進步，「不更新就等著被淘汰」，因此今年進行廠房更新，更通過ISO22000、HACCP驗證，將持續為民眾提供優質的白米。

    張麗善說，西螺鎮農會扮演稻農後盾，會給予全力支持，也感謝西螺農會的執著跟堅持，將最好的米帶給消費者。

    西螺農會斥資6000萬元重新改造埤源碾米廠，更新自動化設備。（記者李文德攝）

    西螺農會斥資6000萬元重新改造埤源碾米廠，更新自動化設備。（記者李文德攝）

    西螺農會埤源碾米廠斥資6000萬更新設備，可省3至5名人力。（記者李文德攝）

    西螺農會埤源碾米廠斥資6000萬更新設備，可省3至5名人力。（記者李文德攝）

    西螺農會埤源碾米廠斥資6000萬更新設備，10日舉辦揭牌典禮。'（記者李文德攝）

    西螺農會埤源碾米廠斥資6000萬更新設備，10日舉辦揭牌典禮。'（記者李文德攝）

    西螺農會埤源碾米廠斥資6000萬更新設備，可省3至5名人力。（記者李文德攝）

    西螺農會埤源碾米廠斥資6000萬更新設備，可省3至5名人力。（記者李文德攝）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播