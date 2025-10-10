入境秒聞台灣味？桃機遭批飄「尿騷味」一票網友共鳴：超臭

網友發文指出，入境桃園機場時，檢疫區飄散明顯的尿騷味，示意圖。（資料照）

桃園國際機場作為國家大門，給國際旅客的第一印象相當重要。然而，有網友發文直指，入境時不僅遇到免稅店人員大聲攬客，檢疫區更飄散明顯的尿騷味；他不禁嘲諷「這就是台灣感性嗎」？貼文曝光後，引發網友熱議。

網友昨日在PTT以「桃園機場尿騷味也太重」為題發文指出，自己剛下飛機，便聽到免稅店人員在大聲攬客，影響現場秩序與氛圍。更讓他不滿的是，在通過檢疫區時，竟聞到尿騷味撲鼻而來。對此，原PO怒轟，「台灣人的水準真的在機場就顯現給外國人看欸，這就是台灣感性嗎」？

貼文曝光後，許多網友表示有類似經驗，「超臭啊一路臭到機場捷運車廂」、「入境真的是尿騷味⋯⋯檢疫站那邊」、「連續一兩年都沒改善，超丟臉」、「從日本回來台灣，一經過廁所小朋友問是什麼臭臭的味道」、「好好笑喔，我兩個禮拜前回來還以為是偶然」。

也有不少人指出，不只是機場，機捷也常傳出異味，「機捷車廂味道更重」、「機捷也是，很有趣」、「機場、車站都是，只有高鐵站比較好」、「超臭啊，一路臭到機場捷運車廂」、「以前第一次搭機捷，就覺得奇怪，不是新通車怎麼一股異味」、「每次搭機捷，車廂都有尿騷味」。

另外，部分網友猜測原PO應該是從第一航廈入境，「未看先猜第一航廈」、「一定是一航，第一次去也聞到味道」、「一航超級臭，機捷月台也有尿騷味，扯」、「一航爆過屎管，二航出境大廳北擴也一堆異味」。

不過，也有網友持不同看法，指出沒有聞過異味，「真假，我都去2航沒聞過1」、「是不是一堆人身上帶屎啊...就只有你們聞到」、「有嗎？沒聞過」、「有味道？我鼻子壞了」。

