8歲全國武術冠軍氣勢登場台南雙十升旗添亮點 南風鐵騎跑出「10.10」祝福

張嘉冠、王恩瑾母子檔都是武術冠軍高手。（記者洪瑞琴攝）

台南市今（10）日舉辦雙十升旗典禮，活動別出心裁，首度邀請國立南科國際實驗高級中學（國小部）帶來開場演出，熱舞社勁歌熱舞炒熱氣氛，最吸睛的焦點則是全國武術冠軍年僅8歲的「小館長」王恩瑾，單獨登台演出武術，氣勢非凡。

王恩瑾就讀南科實中小學3年級，媽媽張嘉冠是2007年全國中等學校運動會武術冠軍，現開設武館授徒。恩瑾自小在武館長大，耳濡目染成了「小館長」，笑說自己是「偷偷學會的」，平時興致一來就在家比劃招式。媽媽笑說：「他常常練功，表演起來比我還專業。」

這位小小武術高手戰績輝煌，包括2024年南市長盃全國武術錦標賽刀術、拳術雙料冠軍，今年民俗體育國術彈腿第1名，以及全國港都盃刀術第1、拳術第2名。今日登台一招一式俐落有勁，贏得全場喝采。

除了舞台上熱力四射，場外也有創意熱血。由愛好單車與跑步運動同好組成的「南風鐵騎」跑友團，以往雙十佳節都會結伴單車出遊，這次特別改以路跑慶祝，規劃「10.10公里」路線，繞行安平一帶，路線形狀恰似「雙十」字形。終點抵達市府廣場參加升旗典禮，一行人充滿熱力如同「帥哥美女」，與市長黃偉哲合照留念，用行動為國家獻上最有力的祝福。

王恩瑾功夫底子厚，代表南市參賽是常勝軍。（記者洪瑞琴攝）

「南風鐵騎」跑友團與市長黃偉哲開心合照。（記者洪瑞琴攝）

「南風鐵騎」跑出「10.10公里」路線，形狀恰似「雙十」。（南風鐵騎提供）

