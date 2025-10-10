防疫升級！ 國家感染資料庫明年完工 掌握病原變化、加速應對疫情

「國家感染性疾病資料庫」預計明年完工。（國衛院提供）

總統賴清德今（10日）在國慶演說中提到「國家感染性疾病資料庫（NIDB, National Infectious Disease Bank）將於明年完工，政府也將以百億計畫推動智慧醫療與生醫產業邁向兆元規模，打造另一座護國神山。國衛院院長司徒惠康說明，NIDB將成為台灣重要的感染病研究基礎，整合國內外致病原資源，推動防疫科研與國際合作邁向新里程。

司徒惠康指出，NIDB構想源於2020年COVID-19疫情爆發初期，當時各學研機構與生技業者為研究感染者免疫反應、抗體變化與病毒動態，須蒐集患者血液及檢體，卻因病患集中在負壓隔離病房而取樣困難。時任衛福部長陳時中建議由國衛院統籌建立全國性平台，系統性收集血液、鼻咽分泌物、唾液等檢體，作為研究與開發的基礎。

司徒惠康表示，國衛院在同年8月向衛福部提出更長遠的規劃，決定建置涵蓋各類感染病原的國家級資料庫，不僅限於新冠病毒，也包括細菌、黴菌、真菌等多種病原。該建築目前正在興建中，內含多間可進行細胞與動物等級操作的P3實驗室，預計明年完工，之後將進行嚴格的認證程序。

司徒惠康進一步說明，國衛院已與疾管署簽署合作備忘錄，打破過去法規限制，開放「生物檢體轉移（Biomaterial Transfer）」機制。過去疾管署收集的檢體僅限於診斷與公衛防治，新協議則允許將這些檢體合法轉移至國衛院，供更廣泛的研發使用，例如開發新藥、疫苗及快篩試劑，讓研究能量更集中，也形成完整的國家資源庫，供國內學研單位及產業申請使用。

他補充，國衛院已與兩大國際組織建立合作，正式成為「國際菌種聯盟」及「亞洲菌種聯盟」的成員。其中，國際菌種聯盟目前有近80個國家、超過百個機構參與，總部設於荷蘭，亞洲菌種聯盟則有約35個機構加入，總部設於日本。透過加入國際平台，台灣可與各國共享重要病原資料，並將本土菌株納入國際保存體系。

司徒惠康強調，未來大型疫情不會只影響單一國家，透過跨國資料共享與研究合作，可及時掌握病原變化、加速疫苗與藥物研發，這是台灣在後疫情時代強化防疫韌性、與國際接軌的重要一步。

