熱熱熱！ 颱風論壇列今日高溫排行 「此地」38.3度

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱的地區是新北市三峽區38.3度。（圖擷取自 臉書）

今天（10日）受東北風影響，高壓罩頂，續飆高溫，隨著環境風場轉為偏東風今天陽光強烈，更加炙熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱的地區是新北市三峽區38.3度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，高壓罩頂，陽光強烈，續飆高溫，隨著環境風場轉為偏東風，今天陽光強烈更加炙熱，新北三峽、五股均達38度，連日高溫，請小心熱傷害，室外活動務必防曬、多補充水分，還會繼續熱下去。

颱風論壇列出今日高溫排行：新北三峽38.3、新北五股38.0、台南崎頂37.2、台南玉井36.3、新竹新補36.2、屏東竹田36.1、雲林斗南36.0、新北屈尺35.8、新竹竹東35.7、新竹竹北35.4、新北坪林35.4、新北八里35.4、雲林元長35.3、台南官田35.3、桃園中壢35.2、台南東河35.2、台南柳營35.2、新竹寶山35.2、彰化北斗35.2。

