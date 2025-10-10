為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    熱熱熱！ 颱風論壇列今日高溫排行 「此地」38.3度

    2025/10/10 15:51 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱的地區是新北市三峽區38.3度。（圖擷取自 臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱的地區是新北市三峽區38.3度。（圖擷取自 臉書）

    今天（10日）受東北風影響，高壓罩頂，續飆高溫，隨著環境風場轉為偏東風今天陽光強烈，更加炙熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日高溫排行，指出今日最熱的地區是新北市三峽區38.3度。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，高壓罩頂，陽光強烈，續飆高溫，隨著環境風場轉為偏東風，今天陽光強烈更加炙熱，新北三峽、五股均達38度，連日高溫，請小心熱傷害，室外活動務必防曬、多補充水分，還會繼續熱下去。

    颱風論壇列出今日高溫排行：新北三峽38.3、新北五股38.0、台南崎頂37.2、台南玉井36.3、新竹新補36.2、屏東竹田36.1、雲林斗南36.0、新北屈尺35.8、新竹竹東35.7、新竹竹北35.4、新北坪林35.4、新北八里35.4、雲林元長35.3、台南官田35.3、桃園中壢35.2、台南東河35.2、台南柳營35.2、新竹寶山35.2、彰化北斗35.2。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播