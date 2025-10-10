烈嶼芋、嗯免嚼！ 金門烈嶼鄉長掛保證：兩岸三地最好的芋頭

「烈嶼優質芋頭競賽」得獎芋農，第一名洪振華、第二名林陸昆、第三名洪天成（由左至右）。（記者吳正庭攝）

金門縣為期2天的烈嶼鄉芋頭季活動今天登場，鄉長洪若珊說，今年結合食品公司推出芋頭口味的「乖乖」，她掛保證，烈嶼鄉的芋頭絕對是兩岸三地最好的芋頭。

有意角逐下任金門縣長的副縣長李文良，在挖芋體驗中當著未來對手立委陳玉珍面「拔得頭籌」，更開心的不得了。

請繼續往下閱讀...

洪若珊說，小金門（烈嶼鄉）的芋頭是金門「一鄉一特產」的代表農作，具有「入口即化」的口感；金門人都知道「烈嶼芋、嗯免嚼」，小金門芋頭「香、鬆、綿」，所以她很有自信的分享，烈嶼的芋頭是包括台灣本島、金門、中國兩岸三地最好的芋頭。

她說，芋頭的產季是每年農曆8月15日中秋到過年，因為芋頭有季節性，所以把芋頭變成隨手可得的商品，當想念芋頭口味，可以隨時買來品嚐。

副縣長李文良說，喜歡小金門的芋頭冰、芋頭絲手捲，並推薦烈嶼鄉公所的芋頭「乖乖」，是一個很有創意的想法；他說，有幾位年輕人希望推動小金門成為「有機島」，他認為是不錯的方向，縣府願意幫忙。

芋頭季現場，有金防部的軍武展示及打靶體驗；開幕活動的重頭戲挖芋體驗，由洪若珊、李文良、國民黨金門籍立委陳玉珍、縣議會副議長歐陽儀雄、陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將、議員董森堡、烈嶼鄉民代表會林長耕主席等人執鏟啟動，芋頭田有歡樂又有農趣。

開幕式中為「烈嶼優質芋頭競賽」頒獎，「芋頭王」是洪振華（5.08公斤），第2名林陸昆（3.33公斤）、第3名洪天成（3.05公斤）。

芋頭季開幕現場，金防部指揮官黃先任（左一起）、烈嶼鄉長洪若珊、副縣長李文良、烈嶼鄉代會主席林長耕展示手中的「好彩頭」。（記者吳正庭攝）

金門籍立委陳玉珍（右一）回鄉參加芋頭季，也大力推銷烈嶼鄉新推出的「乖乖」。（記者吳正庭攝）

正當包括立委陳玉珍（右五）在內等人在埋頭苦挖時，副縣長李文良（左七）已經「拔得頭籌」，笑得很開心。（記者吳正庭攝）

烈嶼鄉芋頭季中的軍武展示甚受民眾喜愛。（記者吳正庭攝）

芋頭季現場，金防部的打靶體驗，讓父子都玩得很開心。（記者吳正庭攝）

金門縣烈嶼鄉芋頭季活動登場，鄉長洪若珊（右二）說，目前芋頭一公斤價格大約80元。（記者吳正庭攝）

金門縣為期2天的烈嶼鄉芋頭季活動登場，地方各界代表都出席，場面熱鬧。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法