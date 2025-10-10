台南北門井仔腳鹽田風光再現 重新「開章」迎光雕

台南北門井仔腳鹽田災後復原完成，小朋友體驗收鹽、擔鹽。（雲嘉南管理處提供）

台南北門井仔腳成功鹽門市回來了！有207年歷史、台灣現存最早的井仔腳瓦盤鹽田在丹娜絲風災後重建復甦，為了配合「一見雙雕藝術季」的光雕10月18日在井仔腳鹽田登場，成功鹽門市推出「集章享好禮」活動，鹽田的田調小花裝置藝術也象徵挺過風災依然堅韌的生命意象，歡迎遊客一同「鹽」路來旅行。

井仔腳鹽田由雲嘉南濱海國家風景區管理處委由台灣守護文創團隊營運，設有成功鹽門市，鹽田在風災中受創慘重，修復後重新開張，搭上2025一見雙雕藝術季，振興災後觀光。

雲嘉南管理處處長徐振能說，井仔腳光雕地景藝術展將在10月15日晚上7點試燈，光雕動畫特別與LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》合作，在鹽田的鹽堆上展演結合七彩燈光與3D立體投影，宣傳雲嘉南濱海特色旅遊和景點，鹽田在燈景和3D投影下展現不同的夜間風貌，光雕展並在10月18日開幕，展演至11月15日。

雲嘉南管理處為鼓勵遊客深入探訪雲嘉南濱海各大鹽鄉景點，推出集章活動，串聯北門井仔腳瓦盤鹽田、北門洗滌鹽觀光工場、七股鹽山以及七股遊客中心，遊客在以上地點領取集章卡，只要集章就有好禮可以拿，集滿3個章完成指定任務還可以抽獎獲得鹽系列產品。民眾也可搭乘台灣好行「61西濱快線」沿路集章、品嘗美食、欣賞美景、認識台南鹽業文化與生態的濱海旅程。

徐振能表示，風災後各界投入復建，延續文化的傳承以及提升安全的旅遊環境，展現出社區強大的凝聚力和大家對鹽田文化的重視，管理處還將規劃一系列融合藝術、文化與土地情感的觀光活動，歡迎遊客回歸雲嘉南濱海。

台南北門井仔腳鹽田災後復原完成，門市重新開張營業。（雲嘉南管理處提供）

台南北門井仔腳鹽田災後復原完成，重現鹽田夕陽美景。（雲嘉南管理處提供）

台南北門井仔腳鹽田將在10月18日舉辦光雕藝術展，鹽田有燈光投射。（雲嘉南管理處提供）

