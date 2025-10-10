為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際級景點九份、十分哪邊好玩？ 網掀正反論戰

    2025/10/10 15:29 即時新聞／綜合報導
    九份、十分為什麼能讓外國人情有獨鍾，最近在網路上掀起正反論戰，示意圖。（資料照）

    九份、十分為什麼能讓外國人情有獨鍾，最近在網路上掀起正反論戰，示意圖。（資料照）

    國慶連假台灣人多數會選擇出國，而國旅給人的印象多是很貴、不方便，尤其是新北市九份、十分，明明交通不便，為什麼讓很多外國人情有獨鍾？有網友認為是有打廣告的關係，而且風景不錯能看山看海，但也有網友認為交通不便，多年來沒有進步。

    一名網友在PTT以「九份 十分真的有那麼國際級好玩嘛？」為標題發文，好奇每個日本人來台灣都直接去九份、十分，幾乎像大陸人來台灣就要去阿里山一樣，沒去過九份等於沒來過台灣，原PO身為新北人20年沒有去過九份、十分，那邊真的有那麼讚嗎？觀光等級到底如何？

    認同九份、十分是值得一去的觀光景點的網友表示「很多煤礦遺跡」、「沒有人的時候氣氛還可以，但一堆人就很煩」、「爬山風景不錯，能看山看海」、「十分瀑布不錯，採礦感性也算有特色」、「九份的芋圓真的有比較好吃」、「對日本來說那是他們指標性景點」、「十分瀑布還不錯」。

    但也有網友覺得多年來沒有進步，批評「無聊，又難停車，十年以上沒去過了」、「相隔五年再去感覺沒什麼進步，交通依然落後」、「每次看到外國觀光客來台灣都深感抱歉」、「人擠人擠爆，觀光品質超低落」、「九份晚上超恐怖，擠到完全走不了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播