國際級景點九份、十分哪邊好玩？ 網掀正反論戰

九份、十分為什麼能讓外國人情有獨鍾，最近在網路上掀起正反論戰，示意圖。（資料照）

國慶連假台灣人多數會選擇出國，而國旅給人的印象多是很貴、不方便，尤其是新北市九份、十分，明明交通不便，為什麼讓很多外國人情有獨鍾？有網友認為是有打廣告的關係，而且風景不錯能看山看海，但也有網友認為交通不便，多年來沒有進步。

一名網友在PTT以「九份 十分真的有那麼國際級好玩嘛？」為標題發文，好奇每個日本人來台灣都直接去九份、十分，幾乎像大陸人來台灣就要去阿里山一樣，沒去過九份等於沒來過台灣，原PO身為新北人20年沒有去過九份、十分，那邊真的有那麼讚嗎？觀光等級到底如何？

認同九份、十分是值得一去的觀光景點的網友表示「很多煤礦遺跡」、「沒有人的時候氣氛還可以，但一堆人就很煩」、「爬山風景不錯，能看山看海」、「十分瀑布不錯，採礦感性也算有特色」、「九份的芋圓真的有比較好吃」、「對日本來說那是他們指標性景點」、「十分瀑布還不錯」。

但也有網友覺得多年來沒有進步，批評「無聊，又難停車，十年以上沒去過了」、「相隔五年再去感覺沒什麼進步，交通依然落後」、「每次看到外國觀光客來台灣都深感抱歉」、「人擠人擠爆，觀光品質超低落」、「九份晚上超恐怖，擠到完全走不了」。

