新北Youbike2.0E限速20公里 黃淑君：道交條例限速25公里盼放寬

新北市Youbike2.0E電動輔助自行車設定限速20公里，超速就會暫停供電，限速規定引發討論。新北市議員黃淑君表示，「道路交通管理處罰條例」第69條對於電輔車明確規範速限為25公里，市府限制與法規有落差，盼可放寬。市府交通局長鍾鳴時回應，限制實施前，市府團隊實際測試，市區電輔車平均騎乘時速為18公里，限速主要仍是希望騎乘者與其他用路人多多彼此留意。

黃淑君指出，法條規範電輔車限速25公里以下，但市府對Youbike2.0E的設定與法規有實質落差，導致花較高費用的使用者無法享受到電動腳踏車的便利，盼放寬時速20公里的限制；此外，新北市區的自行車道設計大多未有串連，民眾騎乘自行車時稍有不慎，就可能違規。

鍾鳴時說明，交通局考慮到公共自行車使用上的「提醒」與「管理」，希望使用者操駕更為謹慎、不要違規、保障其他人使用公共自行車權益，另外整體人行道寬度、完整度仍在努力中，限速20公里是希望用路人彼此多加留意，另外限速上路前，交通局實際測試，正常狀況下，電輔車在市區的騎乘時速約為18公里。

至於人行道部分，鍾鳴時指出，新北市自行車道總長已達約690公里，多集中河濱地區，新發展市區相關局處均有規劃自行車專用道，老市區有地形、空間限制，中間可能經過行人量較大的區域，交通局均會要求下車牽行，確有較多限制；公共自行車設計概念旨在滿足大眾運輸系統「最後一哩路」，而非採歐洲「自行車高速公路」，確實有較多不便，盼用路人互相顧及彼此安全。

黃淑君表示，市府應考量民眾使用需求，配合規劃交通改善工程，讓不同交通工具使用者的問題從根本解決，才能落實人本交通。

