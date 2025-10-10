注意！南投國慶焰火高灘地觀賞區 單車小摺也禁入

要進入情人橋高灘地的民眾，騎小摺也不准進入。（記者陳鳳麗攝）

國慶焰火今晚在南投羅溪畔施放，標榜10年來最多焰火彈，預估至少湧入15萬人以上，中午多道路已開始管制，被視為最佳觀賞點的綠美橋、情人橋高灘地外道路，汽車、機車、腳踏車都不能進入，中午有民眾騎可以收納的小摺被管制，不少民眾被阻擋，路邊有機車停放，員警還要幫忙抬離，備嘗辛苦。

今年國慶焰火首次在南投施放，立法院長韓國瑜昨日下午到南投茶博參觀，就幫國慶焰火宣傳，強調會施放4萬發焰火彈，為10年來最多的一次。由於南投沒有鐵路、捷運，道路也都很小，南投縣府早早作了管制和接駁計畫，中午12時起，施放和觀賞點周邊有不少道路開始管制，喜歡攝影或想卡到較好觀賞位置的民眾，有人中午就進入，有不少在地民眾以為騎機車或腳踏車可以突破管制，但都被出入口的員警擋下。

請繼續往下閱讀...

被推薦為最佳觀賞點之一的綠美橋和情人橋高灘地，中午12時即落實嚴格管制，有的民眾騎小摺，準備到現場收起來，但仍在管制點入口被阻擋進入，提醒下午要到觀賞點卡位的民眾，不要碰運氣想騎小摺到場，車子必須停在其他規劃的停車區域，再搭接駁車到觀賞點。

在高灘地管制區內，停放在路邊的機車也會被抬走。（記者陳鳳麗攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法