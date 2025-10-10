粉絲尖叫！「霹靂英雄」降落雲林布袋戲館 打造實景拍攝區

霹靂國際多媒體在雲林布袋戲館策展「聖道流光 霹靂傳奇群像」展覽，包含三傳人等人氣要角本尊展出。（記者李文德攝）

睽違5年，雲林縣府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規畫3檔展覽，8月底首檔展覽吸引2萬人次參訪。今（10）日至12月21日推出第二部曲「聖道流光 霹靂傳奇群像」展覽，包含「三傳人」葉小釵等人氣要角本尊展出，更設場景拍攝區，讓戲迷拍照，精彩可期。

2020年10月縣府因應雲林國際偶戲節，邀請霹靂國際多媒體舉辦科技互動特展，5年後再度回到布袋戲館展出。8月底首波展覽以《東離劍遊紀》之魔宮貴族為主軸，短短1個多月策展，吸引2萬人次入館，經縣府統計比去年多出5000人次。

請繼續往下閱讀...

文觀處長陳璧君表示，因應國際偶戲節重頭戲10日登場，霹靂國際多媒體規劃第二檔展覽《聖道流光：霹靂傳奇群像》特展，主要精選出最具代表性的「正道群像」英雄為策展軸心，設置風雲之章、跨界之章、造偶之章、幻影之章等4大展區。

陳璧君表示，此次展出經典角色「三傳人」葉小釵、亂世狂刀、劍君十二恨，還有近年來人氣要角紅塵雪、西窗月、劍謫仙、劍風雲、月無缺、天劍非天、玄甲版原無鄉，此外，更特別展出2025偶戲節主題娃娃、PILIGILI展示區，更將拍攝花絮照片展出。

布袋戲館長林佩茹指出，霹靂還針對此次特展，特別規劃場景拍攝區，讓戲迷能將收藏戲偶、公仔等周邊商品，拍攝一系列「美照」，民眾拍攝時需遵守攝影規範，勿損毀拍攝場景道具。

另，今天登場的雲林國際偶戲節開幕日，首波活動Cosplay大賽，也在布袋戲館登場，20組來自全國各地的Coser，打扮自己心目中喜愛的動漫、知名布袋戲角色，展現各種風采。縣長張麗善表示，一連3天偶戲節邀請國內外團隊演出，歡迎民眾共襄盛舉。

人氣角色紅塵雪、西窗月。（記者李文德攝）

今天偶戲節cosplay大賽登場。（記者李文德攝）

雲林國際偶戲節開幕，雲林縣長張麗善邀民眾共襄盛舉。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法