為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    粉絲尖叫！「霹靂英雄」降落雲林布袋戲館 打造實景拍攝區

    2025/10/10 14:25 記者李文德／雲林報導
    霹靂國際多媒體在雲林布袋戲館策展「聖道流光 霹靂傳奇群像」展覽，包含三傳人等人氣要角本尊展出。（記者李文德攝）

    霹靂國際多媒體在雲林布袋戲館策展「聖道流光 霹靂傳奇群像」展覽，包含三傳人等人氣要角本尊展出。（記者李文德攝）

    睽違5年，雲林縣府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規畫3檔展覽，8月底首檔展覽吸引2萬人次參訪。今（10）日至12月21日推出第二部曲「聖道流光 霹靂傳奇群像」展覽，包含「三傳人」葉小釵等人氣要角本尊展出，更設場景拍攝區，讓戲迷拍照，精彩可期。

    2020年10月縣府因應雲林國際偶戲節，邀請霹靂國際多媒體舉辦科技互動特展，5年後再度回到布袋戲館展出。8月底首波展覽以《東離劍遊紀》之魔宮貴族為主軸，短短1個多月策展，吸引2萬人次入館，經縣府統計比去年多出5000人次。

    文觀處長陳璧君表示，因應國際偶戲節重頭戲10日登場，霹靂國際多媒體規劃第二檔展覽《聖道流光：霹靂傳奇群像》特展，主要精選出最具代表性的「正道群像」英雄為策展軸心，設置風雲之章、跨界之章、造偶之章、幻影之章等4大展區。

    陳璧君表示，此次展出經典角色「三傳人」葉小釵、亂世狂刀、劍君十二恨，還有近年來人氣要角紅塵雪、西窗月、劍謫仙、劍風雲、月無缺、天劍非天、玄甲版原無鄉，此外，更特別展出2025偶戲節主題娃娃、PILIGILI展示區，更將拍攝花絮照片展出。

    布袋戲館長林佩茹指出，霹靂還針對此次特展，特別規劃場景拍攝區，讓戲迷能將收藏戲偶、公仔等周邊商品，拍攝一系列「美照」，民眾拍攝時需遵守攝影規範，勿損毀拍攝場景道具。

    另，今天登場的雲林國際偶戲節開幕日，首波活動Cosplay大賽，也在布袋戲館登場，20組來自全國各地的Coser，打扮自己心目中喜愛的動漫、知名布袋戲角色，展現各種風采。縣長張麗善表示，一連3天偶戲節邀請國內外團隊演出，歡迎民眾共襄盛舉。

    人氣角色紅塵雪、西窗月。（記者李文德攝）

    人氣角色紅塵雪、西窗月。（記者李文德攝）

    今天偶戲節cosplay大賽登場。（記者李文德攝）

    今天偶戲節cosplay大賽登場。（記者李文德攝）

    雲林國際偶戲節開幕，雲林縣長張麗善邀民眾共襄盛舉。（記者李文德攝）

    雲林國際偶戲節開幕，雲林縣長張麗善邀民眾共襄盛舉。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播