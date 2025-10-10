苗縣推客語日曆 每日一句融入生活

苗栗縣政府明年度持續編印「客語日曆」，即日起供各界下載印製。（苗栗縣政府文觀局提供）

苗栗縣政府為打造「客家就係生活，生活就係客家」的靚靚苗栗，讓客語融入日常生活，明年度持續編印「客語日曆」，置入客家委員會客語能力中級暨中高級認證基本詞彙，讓縣民每日學習一句客語，另製作民間版本，即日起供各界下載印製，另外客語日曆也有手機App版本供民眾下載，協助年輕人輕鬆學客語。

苗縣府文觀局指出，為讓客語在家庭中扎根，明年持續編印「客語日曆」，明年是馬年，以「馬躍客家旺 春到千門開」為民眾開啟新的一年，並感謝客委會提供客語能力中級暨中高級認證基本詞彙版權予縣府運用，在日曆上每天印製一則客家生活詞彙搭配客語拼音、釋義及例句，另外客語日曆也有手機App版本供民眾下載，可透過App聆聽每日例句，幫助年輕人在日常生活中輕鬆學習客語。

苗縣府文觀局長林彥甫表示，為讓民間企業可以共下來推動客語，特地製作民間版本，在掛版上留白處填上公司行號名稱即可印製，歡迎各界自由下載印製，共下推展與傳承客家話。

相關連結請見︰

客語日曆下載

