好消息！鏟子超人可納保險 下火車就能掃QRcode投保

中央提供QRcode讓志工填寫保險資料。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，外界關注志工安全，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今早雖公布，投保對象先以「專業志工」為主，不過經各部會協調考量後，下午公告決議擴及所有「鏟子超人」等志工均可納保，一下火車掃描QRcode就能辦理投保，讓志工救災更有保障。

季連成說，為提供前來救災志工，能夠更安心地協助災區復原，原有受部會召募志工，由政府協助投保及支付保費的方案，將擴及到從10日下午前來災區協助復原工作的志工。

他說，每次加保以3日為單位，保額100萬元，如有意願加保志工，可至花蓮光復火車站旁志工服務分配站辦理，掃描QRcode填寫資料，經認定就會成立保單。

季連成補充，投保方式會透過QRcode填寫，表單有設計GPS足跡認定，填寫傳出就會成立，不過3天後失效，若持續到災區做志工，須重新再填寫時間，非在核定災區裡填寫不會成立，目前災區認定為鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉7個村。

志工保險方案為每人每日保費1元，1次加保3天，保額100萬元，由衛福部當要保人，志工可透過QRcode即時加入保險系統，所有經費由賑災基金會自有資金支應；申辦保險地點在光復車站正門出口左邊100公尺大帳篷區，每日上午8點至下午4點。

「政府可以幫忙投保很好！」張姓志工說，清掃過程就曾遇到年輕志工昏倒送醫，後續療養其實都需要協助，大家來災區熱情付出，卻不知道所要擔負的危險性，雖然僅是短暫1天、2天，但有保險的保障，對所有志工來說都是很大的幫助，不用擔心會受傷、扭傷、刺傷或是熱衰竭，更能安心投入救災工作。

鏟子超人可納保險，志工踴躍投保。（記者王峻祺攝）

中央幫所有救災志工納保，讓志工更有保障。（中央災害應變中心前進協調所提供）

